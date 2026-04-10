Cuenta atrás para la demolición del mamotreto de una playa virgen de Ibiza: 1,7 millones y un año de obras

La demolición del edificio inacabado de Cala d’en Serra (Sant Joan) saldrá a concurso por 1.738.250 euros (incluido el 21% de IVA, unos 301.000 euros) y un plazo de ejecución de un año, según se explica en su anuncio, publicado el pasado martes, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para presentar ofertas acaba este 28 de abril.

Según recoge el proyecto del Consell de Ibiza, se trata de una parcela de 25.570 metros cuadrados en la que la estructura de hormigón ocupa una superficie de unos 3.500 metros cuadrados repartidos en diferentes edificaciones de entre una y tres alturas. Incluye edificaciones menores de una sola planta y, a lo largo de todo el conjunto edificatorio y alrededores, existen diferentes construcciones menores, como muros perimetrales en los caminos, plataformas de hormigón y bancales de piedra.

Un edificio del prestigioso arquitecto Josep Lluís Sert

El conjunto que deberá ser derruido fue originalmente denominado Poblado de Vacaciones Cala d’en Serra, un edificio diseñado por el arquitecto Josep Lluís Sert que fue iniciado en la década de los años 70 sobre la ladera de la montaña que da al este.

Las obras de demolición y derribo de estructura inacabada en la Cala d’en Serra incluyen “las obras de restauración y renaturalización del entorno, en gran parte, con el propio material retirado reciclado”, según figura en su memoria.

El plazo de ejecución total de las obras se prevé que sea de 12 meses. Dentro de los cinco meses iniciales del contrato de obras, que en principio tendrían que comenzar el 1 de noviembre de 2026 y acabar el 31 de marzo de 2027, se tendrán que haber realizado “las demoliciones (incluida la retirada y gestión de los residuos), la restauración y renaturalización del entorno según lo indicado en el proyecto, y la retirada de toda la maquinaria de la empresa adjudicataria”. Se prevé ese plazo porque los trabajos están sometidos “a cuestiones medioambientales que imposibilitan, antes de esa fecha y posteriormente, la ejecución de trabajos de demolición”.

Interior del mamotreto construido en los años 70 en Cala d'en Serra. / J.A. Riera

El resto de los meses, siete, hasta la finalización del plazo completo de las obras, “estará destinado para ejecutar únicamente los trabajos correspondientes al mantenimiento y conservación de la zona restaurada, renaturalizada y ajardinada”. Este segundo periodo transcurrirá, salvo imponderables, desde el 1 de abril de 2027 hasta el 31 de octubre de ese mismo año.

Ojo con los murciélagos

Aunque las obras de demolición no podrán empezar antes del 1 de noviembre de 2026, justo en el momento en que se haya finalizado el período que medioambientalmente impide el comienzo de las mismas, la empresa estará autorizada a llevar allí su maquinaria y medios auxiliares.

“Antes del inicio de las obras se deberá realizar una prospección específica por personal técnico especializado para detectar la posible presencia de murciélagos"

Esas limitaciones se deben a la presencia en la zona de especies amenazadas o catalogadas, tal como recoge un informe del Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal, de la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, sobre la protección y conservación de especies de flora y fauna. De ahí que “antes del inicio de las obras se deberá realizar una prospección específica por personal técnico especializado para detectar la posible presencia de murciélagos (Rhinolophus hipposideros y Rhinolophus escalerai)” en las estructuras que hay que demoler. En el caso de detectar refugios de quirópteros, “los trabajos de demolición quedarán condicionados a la obtención de la correspondiente autorización del Servicio de Protección de Especies y a la aplicación de medidas correctoras específicas”, como “exclusión temporal, demolición dirigida e instalación de refugios alternativos”.

No obstante, el Consell de Ibiza “ya ha realizado esta prospección específica previa”, sin que se detectara la presencia de nidos de murciélagos. Consta, eso sí, que en la zona hay presencia de esas especies catalogadas o amenazadas, si bien “no hay constancia” de que haya nidos a menos de 1.000 metros del proyecto.

También deberá llevarse a cabo “una delimitación y señalización de las poblaciones de flora catalogada presentes en el ámbito o en sus inmediaciones”, como Silene cambessedesii y Allium grosii: “Si fuera imprescindible intervenir en zonas cercanas [a esas plantas], se tendrán que establecer franjas de protección adecuadas y medidas de conservación o trasplante, previa autorización del Servicio de Protección de Especies”, se especifica en la memoria.

Noticias relacionadas

Y como el ámbito de actuación de la demolición se encuentra dentro de la AIRIB-Migración 21 (els Amunts d'Eivissa), los trabajos que generen ruido intenso, polvo o movimiento de maquinaria pesada “se evitarán durante los períodos de migración prenupcial (primavera) y postnupcial (otoño), o bien se limitarán a franjas horarias diurnas con menor incidencia sobre la fauna”. En la zona, se recuerda también, hay ginetas.