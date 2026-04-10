Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo: "El sector turístico vive un momento de estabilidad con una subida de precios en el horizonte"
La socialista mallorquina asegura en Palma que "una guerra no puede favorecer a nadie" y se solidariza con todos los afectados
La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha subrayado que el sector se encuentra en una situación de "estabilidad" dentro de una "incertidumbre inmensa" y un aumento de precios en el horizonte provocado por el conflicto en Oriente Medio.
Así lo ha señalado en declaraciones a los medios este viernes en la presentación de la Plataforma Inteligente de Destino, al ser preguntada por la valoración de Exceltur, que sitúa Baleares como uno de los principales destinos refugio derivado de la guerra en Irán y con expectativas de crecimiento de las ventas del 6% para el segundo trimestre.
"Una guerra no puede favorecer a nadie", ha remarcado, para después agregar que a pesar de la "estabilidad" del turismo en las Islas, el conflicto tendrá un impacto en el incremento de los precios.
Igualmente, ha señalado que los agentes les trasladan "preocupación y alerta" a la espera de cómo avancen los acontecimientos. "De momento hay estabilidad, pero en el horizonte hay un incremento de los precios", ha insistido.
La secretaria de Estado de Turismo ha comenzado su intervención lanzando un mensaje de condena a la guerra y de solidaridad con los afectados.
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