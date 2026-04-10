Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Desalojo hotel MallorcaConvenio hosteleríaNitratos en el aguaAcogida de menores migrantesDiumenge de l'Àngel suspendidoAirbnb
instagramlinkedin

Rescatan a 21 personas en una patera en Cabrera, la tercera del día en Baleares

En las últimas 24 horas han sido rescatadas 82 personas en el mar balear

La Guardia Civil intercepta una patera en Cabrera, en una imagen de archivo

La Guardia Civil intercepta una patera en Cabrera, en una imagen de archivo / Guardia Civil

EFE

Palma

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este viernes a las 14.26 horas a 21 personas de origen magrebí a bordo de un bote a dos millas al oeste de Cabrera, en Mallorca, lo que eleva a tres las pateras localizadas durante el día en Baleares.

En las últimas 24 horas han sido rescatadas 82 personas en el mar balear: 46 iban a bordo de dos barcas próximas a Formentera y otras 36 en otras dos avistadas en aguas de Cabrera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El primero rescate en aguas de Formentera se produjo a las 19:50 horas de este jueves, a unas 13 millas de la isla, con 28 personas de origen subsahariano a bordo.

Este viernes, a las 14:00 horas, se ha registrado un segundo rescate de 18 personas, también de origen subsahariano, a unas cuatro millas al sureste de la pitiusa menor.

Estas dos barcas se suman a las otras cuatro llegadas desde el domingo pasado a Formentera, con 52 personas en total.

En el caso de Cabrera, a las 4:27 horas de este viernes ha sido localizada una patera, con 15 ocupantes de origen magrebí, y otra ha sido avistada a dos millas al oeste de la isla, con 21 ocupantes.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares 1.313 inmigrantes en 65 pateras, según los datos recopilados por EFE a partir de la información de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.

Noticias relacionadas

En 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024, según Interior.

TEMAS

  • pateras en Mallorca
  • migrantes en Mallorca
  • migrantes
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
  2. El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
  3. El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
  4. Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
  5. La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
  6. Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
  7. Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
  8. Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar

Rescatan a 21 personas en una patera en Cabrera, la tercera del día en Baleares

Rescatan a 21 personas en una patera en Cabrera, la tercera del día en Baleares

Hasta 40 municipios de Mallorca celebrarán actos para conmemorar el 14 de abril el aniversario de la Segunda República

El exministro López Aguilar habla en Palma sobre los conflictos globales: "Estamos en un momento de desorden sin precedentes"

El exministro López Aguilar habla en Palma sobre los conflictos globales: "Estamos en un momento de desorden sin precedentes"

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo: "El sector turístico vive un momento de estabilidad con una subida de precios en el horizonte"

Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo: "El sector turístico vive un momento de estabilidad con una subida de precios en el horizonte"

El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: "Habrá más inconvenientes que ventajas"

El conflicto en Irán tensiona el turismo de lujo en Mallorca: "Habrá más inconvenientes que ventajas"

El convenio balear de hostelería se modifica para beneficiar a sus 160.000 fijos discontinuos

El convenio balear de hostelería se modifica para beneficiar a sus 160.000 fijos discontinuos

Mallorca PID: Así es la nueva plataforma inteligente que transforma la gestión turística de la isla con datos sobre afluencia y consumo de recursos naturales

La Audiencia Nacional ordena repetir el juicio a los seis absueltos por presunta célula yihadista en Inca

La Audiencia Nacional ordena repetir el juicio a los seis absueltos por presunta célula yihadista en Inca
Tracking Pixel Contents