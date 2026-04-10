Rescatan a 21 personas en una patera en Cabrera, la tercera del día en Baleares

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este viernes a las 14.26 horas a 21 personas de origen magrebí a bordo de un bote a dos millas al oeste de Cabrera, en Mallorca, lo que eleva a tres las pateras localizadas durante el día en Baleares.

En las últimas 24 horas han sido rescatadas 82 personas en el mar balear: 46 iban a bordo de dos barcas próximas a Formentera y otras 36 en otras dos avistadas en aguas de Cabrera, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

El primero rescate en aguas de Formentera se produjo a las 19:50 horas de este jueves, a unas 13 millas de la isla, con 28 personas de origen subsahariano a bordo.

Este viernes, a las 14:00 horas, se ha registrado un segundo rescate de 18 personas, también de origen subsahariano, a unas cuatro millas al sureste de la pitiusa menor.

Estas dos barcas se suman a las otras cuatro llegadas desde el domingo pasado a Formentera, con 52 personas en total.

En el caso de Cabrera, a las 4:27 horas de este viernes ha sido localizada una patera, con 15 ocupantes de origen magrebí, y otra ha sido avistada a dos millas al oeste de la isla, con 21 ocupantes.

En lo que va de año, han llegado a las costas de Baleares 1.313 inmigrantes en 65 pateras, según los datos recopilados por EFE a partir de la información de la Delegación del Gobierno y del Ministerio del Interior.

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En 2025, llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024, según Interior.