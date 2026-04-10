Mallorca PID: Así es la nueva plataforma inteligente que transforma la gestión turística de la isla con datos sobre afluencia y consumo de recursos naturales

Comparar flujos turísticos y recursos naturales para tomar decisiones a partir de datos reales. El Consell de Mallorca, en colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo, ha presentado este viernes oficialmente la Mallorca PID (Plataforma Inteligente de Destinos). Se trata de un ecosistema digital nace con el objetivo de situar a la isla como un referente nacional en gestión turística, permitiendo por primera vez integrar y analizar información estratégica para mejorar la convivencia entre visitantes y residentes.

El núcleo de esta herramienta reside en su capacidad para unificar información que hasta ahora se encontraba dispersa, permitiendo una visión global y profunda del destino gracias a la integración de datos en tiempo real. Esta infraestructura tecnológica no solo facilita el análisis actual, sino que está diseñada para medir y corregir de forma efectiva la incidencia del turismo sobre los recursos naturales de la isla.

Del mismo modo, la plataforma funciona como un motor de anticipación que, mediante el análisis de indicadores clave, permite prever tendencias y planificar con rigor las necesidades futuras de la gestión turística. Para asegurar su éxito, el proyecto se apoya en un plan de formación integral que incluye sesiones prácticas destinadas a capacitar a empresas, ayuntamientos y al ámbito académico en el uso operativo de estos activos digitales.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha subrayado durante el encuentro de presentación en Palma, en el hotel Meliá Palma Marina, que el éxito de la industria dependerá de una gobernanza orientada al bienestar social. Según Sánchez, con la Mallorca PID se aporta a la isla una herramienta que permite "anticiparnos a los retos, dar transparencia y compartir datos".

Llorenç Galmés, presidente del Consell de Mallorca, durante la presentación de la plataforma Mallorca PID / Consell de Mallorca

La secretaria ha defendido firmemente la digitalización como la vía para "construir entre todos un modelo turístico más equilibrado, más responsable, más resiliente y más competitivo", asegurando que el futuro del sector se decidirá por cómo se gestione al servicio de los ciudadanos.

Un proyecto clave para el presente y el futuro de Mallorca

Este despliegue tecnológico se integra en la estrategia de SEGITTUR y forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, contando con la financiación de los fondos europeos NextGenerationEU. Con esta iniciativa, Mallorca da un paso definitivo hacia una "cultura del dato", donde la colaboración entre el sector público y privado sea la palanca principal para la sostenibilidad de la isla.

Por su parte, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha subrayado que "este proyecto es clave para el presente y el futuro de Mallorca. Nos posiciona como un destino a nivel nacional y nos permitirá corregir, a partir de datos reales, las externalidades del turismo sobre nuestros recursos naturales". Y ha añadido: "La Mallorca PID permitirá, por primera vez, integrar datos reales y en tiempo real, mejorando la toma de decisiones, anticipándonos a los retos que se presenten".

El conseller insular de Turismo, Guillem Ginard, ha destacado que "con la Mallorca PID damos hoy un paso adelante en la manera de entender, gestionar y planificar el turismo en Mallorca. Ponemos el dato al servicio del territorio, de sus instituciones, de su tejido empresarial, de su comunidad académica y, en definitiva, de toda la ciudadanía".