Luca Lupària, catedrático italiano de Derecho y abogado de Amanda Knox, en Palma: "Es inaceptable el error judicial que sufrió; estuvo cuatro años en prisión”

“Para Amanda Knox es inaceptable el error judicial que sufrió; ella estuvo cuatro años en prisión, para ella esto es muy importante”. Luca Lupària Donati, catedrático de Derecho procesal penal en la Universidad de Milán y uno de los abogados de la joven estadounidense Amanda Knox, condenada inicialmente a 26 años de cárcel por el asesinato de Meredith Kercher, su compañera de piso británica, en la ciudad italiana de Perugia en 2007, y que finalmente fue absuelta del crimen ocho años más tarde en 2015 por el Tribunal Supremo de Italia, impartió ayer tarde una conferencia en Palma centrada en el interrogatorio, la confesión y las nuevas amenazas tecnológicas.

El reconocido letrado habló sobre el caso Amanda Knox, uno de los más mediáticos de los últimos años a nivel internacional tras un largo periplo judicial que aún no ha concluido en Estrasburgo y del que se han hecho miniseries y un documental en Netflix. Incluso, la propia joven se convirtió en activista a favor de los derechos humanos y escribió varios libros, uno de ellos de sus memorias, que se convirtió en un superventas.

“La imagen de esta chica fue terrible en los medios de comunicación. En Italia toda la gente piensa que ella es la culpable del crimen, pese a ser absuelta. Es imposible cambiar esta verdad mediática. Ella es inocente, pero todos piensan que es culpable”, subrayó el jurista, criticando el juicio mediático al que se vio sometida.

“Amanda Knox tuvo dos acusaciones en el proceso penal: homicidio, que acabó en absolución; y calumnias contra el gerente del pub donde ella trabajaba, por el que fue condenada” y el fallo fue ratificado posteriormente, según recordó ayer el catedrático. “Ella señaló a Patrick Lumumba y por esas declaraciones fue condenada”, explicó Luca Lupària, en referencia a su empleador, que ni siquiera llegó a ser juzgado, ya que no se presentaron cargos contra él.

“Para mí no es una declaración calumniosa porque ella estaba forzada por la Policía. La Policía en un principio pensaba que Patrick era culpable. Luego Amanda se retractó”, señaló el abogado italiano.

Amanda Knox, en una imagen de archivo. / REUTERS

Lupària enumeró varios fallos y vulneraciones que se produjeron durante la investigación del crimen. “Ella lo denunció ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, indicó ayer tarde el catedrático ante medio centenar de jóvenes estudiantes mallorquines de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

“Amanda se desplazó a comisaría para acompañar a su novio y fue interrogada dos veces sin abogado. Sufrió malos tratos físicos y psicológicos, insultos; la llamaron estúpida, mentirosa; le gritaron”, detalló el abogado italiano.

“Vivió una situación de extrema presión psicológica que la llevó a hacer determinadas declaraciones. Ella no dominaba el italiano, llevaba poco tiempo en Perugia. Hablaba en inglés con un policía”, prosiguió Lupària.

“El Tribunal de Estrasburgo condenó a Italia por estas declaraciones. Dice que no se pueden utilizar estas declaraciones”, recalcó el jurista. El país transalpino fue condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a pagar más de 18.000 euros a la joven estadounidense. Los magistrados concluyeron que Knox fue interrogada sin asistencia legal en un momento en el que había un cargo criminal en su contra sin ninguna circunstancia excepcional que lo justificara. Estrasburgo reconoció que Amanda Knox era particularmente “vulnerable”, ya que se trataba de una joven extranjera, de 20 años en esas fechas, que no llevaba en Italia mucho tiempo y, por tanto, no podía hablar un fluido italiano.

“Hemos puesto un nuevo recurso en la Corte europea de los Derechos Humanos”, avanzó el catedrático de la Universidad de Milán.

En el Colegio de Abogados

La conferencia Interrogatorio y confesión. La experiencia italiana entre el caso Amanda Knox y las nuevas amenazas tecnológicas fue presentada por el abogado penalista, doctor en Derecho procesal y profesor universitario, Jaime Campaner Muñoz, quien dio la palabra a su colega Luca Lupària. La charla se llevó a cabo en la sede del Colegio de Abogados de Baleares, en Palma, y pudo seguirse tanto de manera presencial como en formato telemático.

El jurista italiano se centró en la confesión. “Antes se la consideraba la prueba reina. A veces era buscada intensamente por los investigadores”, apuntó.

“La verdad no se busca en las palabras del acusado, sino fuera de él, a su alrededor”, hizo hincapié. Según su versión, “el interrogatorio es una expresión de defensa del acusado”. Y aclaró que no se puede hablar del interrogatorio sin tener en cuenta el derecho del silencio. “En Italia, el derecho del silencio es muy fuerte, más que en el Reino Unido. Es la facultad del acusado de negarse activamente a colaborar o a prestar declaración sobre los hechos que se le imputan. La persona puede permanecer en silencio y no debe tener consecuencias negativas”, destacó.

“Culturalmente, la fiscalía, la policía y los investigadores buscan la confesión del acusado”, insistió Lupària, quien añadió que el proceso penal “existe para proteger al inocente”.

“No creo en las manifestaciones espontáneas, salvo si sorprenden al acusado in fraganti. En el caso de Amanda Knox, su declaración no tuvo nada de espontáneo”, criticó el letrado.

El conferenciante se refirió al impacto que tienen las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial en los procesos penales. “Ante una evolución tecnológica imparable, esta se tiene que convertir en la aliada de los derechos fundamentales”, enfatizó.

Por último, se refirió al ADN: “No es una prueba automática, no es una prueba reina”. En el caso de Amanda Knox sirvió finalmente para absolverla porque hubo un problema en la cadena de custodia.