El Ingreso Mínimo Vital llega a 9.441 hogares en Baleares en marzo, un 17% más que hace un año

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó en marzo a un total de 9.441 hogares en Baleares con 28.831 beneficiarios, de los que 12.963 son niños y adolescentes que perciben el complemento de ayuda para la infancia, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ello supone un incremento del 17,43% en el número de hogares y del 17,87% en los beneficiarios en comparación con el mismo mes de 2025.

En marzo, en un 69,94% de las familias beneficiarias del IMV en Baleares (6.603 hogares) conviven con menores, de las cuales 1.645 son familias monoparentales.

Complemento de Ayuda para la Infancia

En el caso del Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), que refuerza la cobertura del IMV con un apoyo adicional por cada hijo a cargo, 6.303 hogares lo recibieron en marzo, con una ayuda media de 137,19 euros por menor y de 66,70 euros por hogar con menores.

Igualmente, la cuantía media de la prestación del IMV en marzo ha sido de 534,20 euros al mes por hogar y la nómina actual supera los 5,6 millones de euros.

En cuanto al perfil de quienes perciben la prestación en las Islas, 5.722 titulares del IMV son mujeres frente a 3.719 hombres, y la edad media de la persona titular se sitúa en 46,48 años. En cuanto al origen, 6.639 son nacionales y 2.800 extranjeros.

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En el conjunto del país, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en marzo a un total de 829.399 hogares en los que viven 2,53 millones de personas, según la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).