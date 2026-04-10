La Fundación RIA apuesta por el equilibrio entre turismo y autenticidad en Baleares

El equilibrio entre turismo e identidad vuelve a situarse en el centro del debate en Baleares. Así lo defendió Manuel Rodríguez, director de la Fundación RIA, durante una reciente intervención en las islas, donde expuso el modelo de trabajo de la entidad y su posible aplicación en territorios con alta presión turística, como es el caso del archipiélago balear.

Rodríguez argumenta que “el turismo se interesa por la autenticidad de un lugar: su cultura, su gastronomía, sus tradiciones; pero, si un sitio es auténtico y tiene mucho que ofrecer, los visitantes van a querer ir”. Por tanto, según él, “no habría necesidad de promover infraestructuras turísticas”. La idea es mantener un equilibrio entre los valores locales y la oferta turística, sin que el desarrollo económico comprometa la identidad de Baleares.

Con este enfoque, la Fundación RIA apuesta por un turismo más sostenible, donde la colaboración entre actores locales y visitantes se traduzca en beneficios reales para la comunidad y la conservación de los recursos culturales y naturales de las islas.

Estas reflexiones fueron el eje de la conferencia 'Hacer la pregunta correcta', impartida este jueves a las 19:00 horas en el Colegio de Arquitectos de las Islas Baleares (COAIB), en Palma. En este evento, han acudido Bernat Nadal, decano del COAIB; y Joan Cerdà, presidente de la Demarcación de Mallorca. La sesión ha servido para dar a conocer el trabajo de la Fundación RIA y abrir un debate sobre cómo mejorar los procesos de planificación y construcción en zonas de Galicia.

¿En qué consiste la Fundación RIA?

La Fundación RIA, impulsada por el arquitecto David Chipperfield, lleva casi una década trabajando en Galicia con el objetivo de analizar cómo se construyen y planifican los espacios para mejorar la calidad de vida. Más allá del diseño arquitectónico, su enfoque se centra en todo el proceso previo, desde la ordenación del territorio hasta la colaboración entre administraciones y sociedad civil.

Por otro lado, Rodríguez ha explicado que uno de los principales valores de la fundación es actuar como puente entre distintos agentes (administraciones, universidades, asociaciones o ciudadanos) que a menudo tienen intereses enfrentados. “Se trata de generar marcos comunes donde todos puedan entenderse y trabajar en un proyecto compartido”, ha señalado.