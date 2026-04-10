El exministro López Aguilar habla en Palma sobre los conflictos globales: "Estamos en un momento de desorden sin precedentes"

El eurodiputado del PSOE y exministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar ha considerado que el actual contexto geopolítico, marcado por diversos conflictos globales, representa "un momento de severo desorden y de una profundidad sin precedentes".

Así se ha expresado durante la conferencia, organizada por el PSIB, que ha impartido la tarde de este viernes en el Espai Francesc Quetglas de Palma bajo el título 'El papel de la Unión Europea frente a los nuevos conflictos globales y la guerra en Irán'.

"No es que estemos ante el final de un determinado orden tal y como lo hemos conocido hasta el momento, tampoco ante una crisis de ese orden. Estamos en un momento muy severo de desorden, de una profundidad sin precedentes", ha advertido el socialista.

A su parecer, esta realidad supone "el certificado de caducidad" del orden mundial surgido después de la segunda guerra mundial y del que nació la Unión Europea (UE).

López Aguilar también ha cargado contra mandatarios como los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, por tratar de imponer "la ley del más fuerte" y "desvincularse del orden internacional".

"Lo hemos visto de forma muy grosera con Putin y ahora de forma más grosera con Trump, que está completamente desatado, derrumbando cualquier estándar de dignidad del oficio de presidente de Estados Unidos", ha subrayado.

Esta situación, ha apuntado, es "sumamente preocupante" ya que sucede en un país con el que Europa tenía "una confianza de alianza". "Nos llamábamos aliados, y ahora Estados Unidos se desvincula de los hilos conductores de la alianza atlántica y designa a la UE como su adversario, como el enemigo a batir", ha señalado.

Ahora, ha considerado, Europa tiene la obligación de reaccionar pero no, tal y como a su juicio está haciendo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, "mimetizándose con ese discurso".

"La UE tiene que saber que el mundo ha cambiado y que tiene que tener una estatura global relevante, una voz reconocible, audible y ojalá respetable y respetada, digna de ser escuchada. Pero en ningún caso mimetizándose con los actores que están detrás del desorden mundial", ha explicado el eurodiputado.

Ante esta "voladura no controlada del orden internacional", ha planteado, una de las medidas que podrían adaptar los países miembros sería la creación de un mando militar conjunto "que pueda ser relevante en la resolución de conflictos".

"Lo que hay ahora son 27 ejércitos bonsais que no nos harán disuasorios frente a Putin. Si la UE integrase su capacidad de defensa, sin necesidad de un incremento, seríamos la segunda potencia del mundo en tropas y armamento, por detrás de Estados Unidos y por delante de China", ha defendido el exministro.

"¿En Arabia Saudí las mujeres viven en igualdad?"

López Aguilar también se ha referido de manera concreta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Irán y ha tratado de desmontar algunas de las, a su parecer, incoherencias en los discursos públicos y políticos.

Para el socialista, es "grotesco" pensar que un rechazo a la escalada bélica en Oriente Medio equivalga a apoyar a los ayatolás y renunciar a la defensa de las mujeres o de las personas homosexuales.

"Denunciamos la represión o las penas de muerte, pero pretender que una guerra de agresión tiene como objetivo defender a los homosexuales y a las mujeres... ¿Es que en Arabia Saudí las mujeres viven en un paraíso de igualdad y derechos y no se condena a los homosexuales? ¿Y en Omán, Catar o Emiratos? Estamos en contra, pero eso no legitima una guerra", ha incidido.

También ha criticado el hecho de que el PP cometa "la infamia" de acusar de "antisemitas" a miembros del Gobierno español "por criticar las violaciones de derechos humanos" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

López Aguilar ha defendido la "valentía" del Ejecutivo de Pedro Sánchez al oponerse a la ofensiva israelí en Irán, Gaza o Líbano y la ha comparado con "las dificultades" que tienen para hacerlo, por ejemplo, en Alemania.