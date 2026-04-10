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Coloma Capó, nueva directora del IBASSAL para combatir el absentismo y la siniestralidad laboral

Su llegada al Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral se produce en un contexto de cambios en la dirección del instituto y con el objetivo de dar estabilidad y mejorar su operatividad

Coloma Capó.

Coloma Capó. / DM

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

El Consell de Govern ha aprobado el nombramiento de Coloma Margarita Capó como nueva directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL), en un movimiento con el que el Ejecutivo autonómico busca reforzar el funcionamiento del organismo en la recta final de la legislatura.

El IBASSAL es el ente encargado de la prevención de riesgos laborales y el análisis de las condiciones de trabajo en Baleares, con un papel clave en las políticas públicas vinculadas al empleo. La llegada de Capó se produce en un contexto de cambios en la dirección del instituto y con el objetivo de dar estabilidad y mejorar su operatividad.

Desde el Govern subrayan que el nombramiento responde a la necesidad de optimizar el funcionamiento del organismo en este tramo final de legislatura, poniendo el foco en dos de los principales retos del mercado laboral balear: el absentismo laboral y la siniestralidad.

El Ejecutivo autonómico pretende reforzar la capacidad del IBASSAL para actuar en estos ámbitos, en un contexto de alta actividad económica y presión sobre el mercado de trabajo, donde la prevención de riesgos y la salud laboral ganan peso en la agenda pública.

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Con este relevo, el Govern busca consolidar una dirección que permita mejorar la eficacia de las políticas de prevención, reducir los índices de accidentes laborales y avanzar en el control del absentismo, dos indicadores que preocupan tanto a la administración como a los agentes sociales. El nombramiento se enmarca, así, en la estrategia del Ejecutivo de reforzar los organismos clave del ámbito laboral y garantizar su funcionamiento en un momento decisivo del mandato.

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