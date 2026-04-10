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Baleares y Canarias reclaman a la UE un trato específico en las ayudas minimis por su insularidad

Los consejeros de ambas comunidades han acordado solicitar la adaptación de estas ayudas a la situación de los territorios

Los sobrecostes estructurales y el predominio de pequeñas explotaciones, ejes de la reivindicación

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet y el consejero canario, Narvay Quintero en su visita institucional

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet y el consejero canario, Narvay Quintero en su visita institucional

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El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet y el consejero canario, Narvay Quintero en su visita institucional / CAIB

Gemma Barra

Las Illes Balears y Canarias reclamarán conjuntamente a la Comisión Europea la necesidad de adaptar el régimen de las ayudas de minimis a la realidad de los territorios insulares. Así lo han recordado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet y el consejero canario, Narvay Quintero, que consideran que los límites actuales no reflejan las particularidades del territorio ni de los sectores primarios.

Ambos consejeros trasladarán a Bruselas la iniciativa, que pretende señalar las diferencias estructurales de las islas como la fragmentación territorial, la lejanía o el reducido tamaño de las explotaciones agrícolas y pesqueras.

En este sentido, Simonet defiende que "no pedimos más que nadie, pedimos que se nos trate de forma justa", además subraya que las producciones insulares compiten en "clara desventaja" frente a las del continente, tanto por dimensión como por estructura de costes.

En la misma línea, Quintero insiste en que los territorios asumen "sobrecostes" logísticos y productivos que limitan su competitividad. Asimismo, considera que los topes actuales de las ayudas "reducen la capacidad de las administraciones" para responder a las necesidades del sector.

Los gobiernos autonómicos coinciden en que el diseño de las políticas europeas debe contemplar las especifidades para "garantizar la viabilidad de los sectores primarios en las islas", señala el consejero canario. Aunque la producción en las mismas está destinada a la calidad y proximidad, están marcadas por las limitaciones estructurales.

Pesca y comercio de proximidad

Durante la jornada, la delegación canaria visita la lonja de Palma, donde puede conocer el sistema de comercialización en origen mediante subasta, así como el papel la Organización de Productores Mallorcamar en la gestión del pescado local.

Además, se pone en valor los canales cortos de comercialización, la presencia del producto local en la restauración, así como el sistema de cogestión pesquera, en el que participa más del 70% de la flota profesional.

Noticias relacionadas y más

En el marco de la visita institucional, la delegación visita el mercado de Pere Garau, la cooperativa Camp mallorquí y la empresa Terracor. También acude al Consolat de Mar, donde se reune con la presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens.

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