Baleares aprueba el programa de excelencia en Bachillerato: así será la nueva iniciativa para alumnos con alto rendimiento
Permitirá a determinados institutos ofertar un plan de estudios con mayor profundización en contenidos, más exigencia académica y un seguimiento específico del alumnado
El Govern balear ha aprobado el decreto que regula el nuevo programa de excelencia en Bachillerato, una iniciativa que empezará a implantarse en el curso 2026-2027 y que introduce un itinerario académico más exigente para alumnos con alto rendimiento en los centros educativos de Baleares.
La medida, validada en el Consell de Govern, establece por primera vez un marco normativo específico para este tipo de enseñanza diferenciada dentro del Bachillerato ordinario. El objetivo del Ejecutivo autonómico es elevar el nivel académico, potenciar el talento y mejorar la preparación del alumnado de cara a la universidad, en un sistema educativo que arrastra déficits estructurales en rendimiento y abandono escolar.
El nuevo programa permitirá a determinados institutos ofertar un Bachillerato de excelencia con mayor profundización en contenidos, más exigencia académica y un seguimiento específico del alumnado. El acceso estará condicionado al expediente académico, lo que convierte este itinerario en una vía selectiva dentro de la enseñanza postobligatoria.
Desde el Govern defienden que la iniciativa sitúa a Baleares en línea con otras comunidades autónomas que ya han desarrollado programas similares, orientados a reforzar la competitividad educativa y a evitar la fuga de estudiantes con mejores resultados. El decreto fija ahora las bases para que los centros puedan adherirse al programa y desarrollar su oferta a partir del próximo curso.
Implantación progresiva
La implantación será progresiva y dependerá de la capacidad organizativa de los institutos, así como de los recursos disponibles. Educación deberá concretar en los próximos meses los criterios de acceso, la estructura curricular y los requisitos que deberán cumplir los centros para impartir este Bachillerato de excelencia.
El anuncio llega en un contexto de debate en la comunidad educativa sobre el modelo. Mientras el Govern defiende la necesidad de introducir itinerarios de alto rendimiento, algunos sectores han cuestionado que este tipo de programas pueda aumentar la segregación dentro del sistema educativo si no va acompañado de un refuerzo generalizado de recursos. Con la aprobación del decreto, el Ejecutivo autonómico activa una de sus principales apuestas en materia educativa, con la que busca combinar exigencia académica, especialización y mejora de resultados en el Bachillerato en Baleares.
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