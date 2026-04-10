Baleares anuncia una nueva batalla legal si se aumenta la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes

El portavoz del Govern y vicepresidente, Antoni Costa, ha anunciado que Baleares emprenderá una nueva batalla legal contra el Gobierno central si finalmente se aprueba el incremento de la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes previsto en el borrador de real decreto estatal.

"El anuncio aún no es una realidad", ha advertido Costa, quien ha dejado claro que el Ejecutivo autonómico mantendrá su estrategia de confrontación jurídica. "Continuaremos con la misma senda: oposición frontal a todas las normas del ministerio que impongan a Baleares cuestiones con las que no estamos de acuerdo", ha afirmado.

El conflicto se produce en torno al borrador que el Gobierno pretendía abordar en la Conferencia Sectorial de Infancia, suspendida por falta de quórum tras la ausencia de varias comunidades del PP, y que contempla redefinir la capacidad ordinaria de acogida de menores extranjeros no acompañados. En el caso de Baleares, el documento plantea elevar ese umbral de 406 a 434 plazas.

Según el planteamiento del Ejecutivo central, este incremento permitiría alejar al archipiélago de la situación de contingencia migratoria que activa el reparto obligatorio de menores entre comunidades, especialmente desde territorios con mayor presión como Canarias, y reforzar así un sistema basado en la corresponsabilidad territorial.

Imposición encubierta

Sin embargo, el Govern interpreta esta medida como una imposición encubierta. "No aceptábamos los 406 menores que nos imponían, así que tampoco aceptaremos esta nueva imposición del Gobierno", ha señalado Costa. En este sentido, ha advertido de que, si el decreto se publica, será recurrido. "A través de la Abogacía pondremos los recursos pertinentes delante de los tribunales para parar lo que consideramos una imposición que no compartimos", ha insistido.

El vicepresidente ha subrayado que la red de acogida balear ya está tensionada. Actualmente, según ha detallado, las islas tutelan a "más de 700 menores no acompañados", una cifra que "supera amplísimamente la capacidad de acogida inicial". Por ello, ha reiterado una línea roja: "No podemos aceptar ni un menor más de los que ya tenemos".

Costa ha reconocido, no obstante, que los intentos previos del Govern para frenar judicialmente el traslado de menores desde Canarias no han prosperado. "Los tribunales no nos han dado la razón y no se han aceptado medidas cautelares", ha admitido, lo que obligó a Baleares a asumir parte de esos traslados. "Nos vimos en la obligación de aceptar algunos menores", ha añadido.

Pese a estos reveses judiciales, el Govern no prevé modificar su estrategia. "Esto no reducirá la voluntad de defender un posicionamiento que consideramos justo y que es demandado por los ciudadanos", ha afirmado Costa, quien ha insistido en que existe una percepción social de saturación. "Los ciudadanos ven que hacemos esfuerzos inmensos, que la llegada de pateras continúa y que el Gobierno no hace nada para evitarlo".

En este contexto, el portavoz ha advertido de que la presión migratoria "sigue" y ha anticipado un escenario de litigios continuados. "Quedan muchos recursos pendientes de resolver y habrá muchos más cada vez que el Gobierno nos quiera imponer repartos", ha concluido, asegurando que el Govern "agotará todas las vías" para frenar la medida.