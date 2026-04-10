La Audiencia Nacional ordena repetir el juicio a los seis absueltos por presunta célula yihadista en Inca

La Audiencia Nacional ha ordenado repetir el juicio a los seis acusados de formar una supuesta célula yihadista en Inca, que fueron absueltos el pasado diciembre en una sentencia que concluyó que no existían pruebas de que pretendieran cometer atentados ni imponer la yihad por la fuerza.

Ahora, la Sala de Apelación estima el recurso de la Fiscalía y acuerda que el caso vuelva a juzgarse con un tribunal distinto al considerar que no se valoraron adecuadamente todas las pruebas, especialmente las intervenciones telefónicas.

En la primera sentencia, el tribunal dio por probado que los acusados simpatizaban con postulados del islamismo radical, pero subrayó que esa afinidad no era suficiente para condenar si no va acompañada de una voluntad concreta de violencia o captación. Por ello, la Sala de lo Penal absolvió a los seis para los que reclamaba entre 5 y 8 años de cárcel. Uno de ellos es un predicador salafista conocido en la comunidad musulmana por sus vídeos en YouTube.

El fallo también analizaba un vídeo difundido en redes sociales, una serie de ficción en tres capítulos, y concluía que no podía interpretarse como un llamamiento a la yihad. Cuestión que llevó a descartar el delito de adoctrinamiento.

Las escuchas, claves en el nuevo proceso

La Sala de Apelación considera que esta conclusión puede ser incompleta. Según recoge la resolución, la sentencia absolutoria no incluyo el análisis del contenido de las conversaciones intervenidas ni de las conclusiones que podrían extraerse en una valoración conjunta.

Asimismo, estas escuchas podrían servir para contextualizar el vídeo y el material incautado, pudiendo así establecer la finalidad real de los acusados. Por estos motivos, la Audiencia Nacional ordena repetir el juicio, en el que se deberán examinar de nuevo todas las pruebas para determinar si existió o no delito.