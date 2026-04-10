Hasta 40 municipios de Mallorca celebrarán actos para conmemorar el 14 de abril el aniversario de la Segunda República

Un total de 40 municipios de Mallorca celebrarán simultáneamente el próximo 14 de abril una serie de actos impulsados por la Plataforma per la Memòria Democràtica para conmemorar la proclamación de la Segunda República española.

Según ha asegurado este viernes el coportavoz de la plataforma Miquel Rosselló, la cifra de localidades que participarán este año supone un motivo de "satisfacción" y ha explicado que desde Palma se ha elaborado un manifiesto común para que las entidades locales organicen sus propios actos. En la capital, el acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la plaza del Olivar.

Por su parte, la también portavoz Maria Antònia Oliver ha detallado que el acto central en Palma incluirá una lectura dramatizada de textos periodísticos de la época sobre la proclamación de la República, así como intervenciones y la lectura de un manifiesto y reivindicaciones actuales de la plataforma, además de música en directo.

Rosselló ha detallado que los actos se desarrollarán en municipios como Manacor, Galilea o Inca, donde organizarán sus eventos a nivel local como consideren. Por su parte, Oliver ha destacado que se trata de una jornada "de alegría" para recordar los avances que supuso la República y ha lamentado la falta de apoyo institucional a nivel autonómico, aunque ha señalado que en algunos municipios sí existe colaboración con ayuntamientos en la organización de actividades.

Asimismo, desde la plataforma han criticado la ausencia de respaldo institucional a estas iniciativas y han asegurado que, a diferencia de otros años, no cuentan con el apoyo de las administraciones en la organización de los actos en Palma. En este sentido, han lamentado que el Govern"no hace absolutamente nada en memoria", más allá de acciones puntuales, y han enmarcado esta situación en un contexto político que, a su juicio, es "bastante tenso".

No obstante, han señalado que en el ámbito local sí se producen colaboraciones en algunos municipios, donde ayuntamientos y comisiones de memoria participan en la organización de los actos, como en el caso de Manacor u otros consistorios que cuentan con áreas específicas de memoria democrática.

Finalmente, la plataforma ha defendido que la memoria democrática debe abordarse como una cuestión de derechos humanos y no ideológica, y ha advertido de que la derogación de normas relacionadas con esta materia supone, en su opinión, un retroceso en un Estado democrático.