117 nuevos taxistas refuerzan el servicio en Palma tras aprobar el último examen

Un total de 117 aspirantes han logrado superar el último examen para la obtención del carné de taxista en Palma. Esta promoción corresponde a la convocatoria celebrada en febrero de 2026, en la cual se han presentado 276 personas, pero solamente el 42% ha aprobado.

Según afirma el teniente de alcalde y regidor de Mobilitat, Toni Deudero, "este porcentaje se mantiene en la línea de las convocatorias recientes, que refleja una evolución positiva, fruto de algunas mejoras introducidas en el proceso de evaluación, como la implantación de un temario cerrado o la posibilidad de convalidar la acreditación del conocimiento de lengua catalana mediante cursos reconocidos por el Institut d'Estudis Baleàrics". Asimismo, el regidor manifiesta que "desde el inicio de la legislatura, han aprobado un total de 600 nuevos conductores, lo que ha reforzado progresivamente el servicio".

Esta convocatoria forma parte del calendario oficial de exámenes, que se realiza, como mínimo, dos veces al año (en febrero y en noviembre), con el objetivo de facilitar el acceso a la profesión de taxista en la ciudad de Palma. La idea, según Deudero, es que "se pueda contar con más conductores disponibles y así los taxis puedan operar las 24 horas del día y los 7 días de la semana".

¿En qué consiste el examen?

Para participar en los exámenes, los aspirantes tienen que cumplir ciertos requisitos: disponer de un permiso de conducción de clase B o superior con un mínimo de un año de antigüedad, acreditar el conocimiento de lengua catalana o su correspondiente covalidación y presentar certificados de ausencia de antecedentes penales o de delitos de naturaleza sexual.

En cuanto a la estructura, el examen se divide en 2 partes. La primera consiste en una prueba sobre el callejero de Palma, así como un test sobre la normativa aplicable, tarifas y otros puntos de interés. La puntuación mínima para este primer ejercicio es 50 puntos. En caso de aprobar esta prueba, los candidatos podrán acceder a la segunda fase, que trata sobre la resolución de itinerarios urbanos.

Los resultados definitivos se publican en la página web oficial de MobiPalma. Si el participante logra superar el examen, deberá presentar la documentación obligatoria (por ejemplo, el permiso de conducir o el certificado médico) para obtención del carné.