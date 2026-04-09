La compra de casas por extranjeros cayó un 8% en Baleares durante el pasado año pero con precios en máximos históricos

Las viviendas adquiridas por extranjeros durante el pasado año registraron en Baleares un recorte del 8,3% respecto a 2024 al situarse en una cifra de 5.601, según los datos facilitados por el Consejo General del Notariado. Este descenso no guarda la menor proporción con los precios medios abonados en estas compraventas, que al cierre de 2025 se situaron en los 5.201 euros por metro cuadrado, no solo un máximo histórico en las islas, sino además el importe más elevado de toda España.

Las cifras aportadas por los notarios ponen en evidencia lo que desde el sector inmobiliario de alto nivel se califica ya como 'el final de la botella de champán', en relación con la moderación que se ha comenzado a detectar en la demanda tras el boom que se registró al salir de la pandemia, y con previsiones de acentuarse al menos durante el primer semestre de 2026 a causa de la crisis generada por el conflicto bélico de Irán.

Evolución anual

De este modo, las 5.601 residencias adquiridas por extranjeros en el archipiélago durante 2025 no solo quedan claramente por debajo de las 6.112 de 2024, sino que la distancia es abismal si se compara con las 8.220 de 2022, periodo en el que ese descenso se cifra en un 31,8%.

Baleares registra un descenso en las compras de extranjeros frente a la estabilidad del conjunto de España / M. Mielniezuk

Hay que tener en cuenta el carácter coyuntural de la cifra de 2022, ya que en 2023 ya bajó a las 6.066 casas adquiridas por compradores no españoles, para situarse en las 6.112 en 2024. El pasado año, sin embargo, ya se cerró quedando claramente por debajo de las 6.000 propiedades.

El descenso del 8,3% que se ha dado en las islas contrasta con la notable estabilidad de los datos del conjunto del país, ya que en 2025 los extranjeros adquirieron 138.254 inmuebles, con un ligerísimo recorte respecto a 2024 del 0,8%.

Precios máximos

Pero frente a esa rebaja en la cifra de operaciones, es muy notable la diferencia con la evolución de los precios que los extranjeros pagan por contar con una residencia en el archipiélago. Durante el último semestre del pasado ejercicio estos alcanzaron en un importe medio de 5.201 euros el metro cuadrado, cuando al cierre de 2024 había sido de 4.860.

No se trata solo de destacar ese aumento, sino el hecho de que Baleares se cotiza por el doble del valor de la media nacional, y es la comunidad autónoma en la que los compradores no españoles realizan los desembolsos más notables, reflejo de la cotización que el archipiélago ha adquirido en esta materia. Sin embargo, hay que matizar también que se trata de valores medios, y que mientras que en las islas hay una importante demanda de vivienda por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo, en otras zonas del país el peso es mayor por parte de los asalariados inmigrantes.

El precio medio que pagan los extranjeros en las islas duplica la media estatal / M. Mielniezuk

Valores en el resto de España

En cualquier caso, frente a esos 5.201 euros por metro cuadrado de Baleares, el segundo lugar lo ocupa Madrid, con una media de 3.862 euros por metro, seguida del País Vasco, con 2.862, y de Canarias, con 2.801. Siguen Cataluña, con 2.727 euros, y Andalucía, con 2.708. Como anécdota, el importe más reducido hay que buscarlo en Extremadura, con 688 euros el metro cuadrado.

En cualquier caso, las diferencias con el valor medio balear es tan notable en todos los casos que explica que más que duplique el del conjunto de España, cifrado en 2.479 euros el metro cuadrado.

Como referencia, apuntar que el precio medio pagado por los extranjeros en las islas al cierre de 2016 era de 2.577 euros el metro cuadrado, lo que refleja el enorme encarecimiento que el mercado inmobiliario del archipiélago ha registrado a lo largo de la última década.