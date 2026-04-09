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Récord de empleo y gasto turístico en Baleares en un 2025 con 19,1 millones de turistas

Más visitantes que nunca y, sobre todo, más desembolso económico: el mercado laboral registró cifras récord, con 571.475 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento del 2,8%

Turistas en una playa de Palma.

Turistas en una playa de Palma. / EP

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Palma

La economía de Baleares mantuvo en 2025 un ritmo de crecimiento sólido, con un avance del 3%, consolidando la fase expansiva iniciada tras la pandemia y situándose en línea con el conjunto de España, pero por encima de la media europea. El principal motor volvió a ser el sector servicios, que creció un 3,2%, seguido de la construcción (+2,4%) y la industria (+2,2%), mientras que el sector primario apenas avanzó un 0,3%. Este patrón confirma el peso estructural del turismo y de las actividades vinculadas al consumo en el modelo económico balear.

El crecimiento se repartió de forma relativamente equilibrada entre islas. Mallorca lideró con un 3,2%, seguida de las Pitiüses (2,9%) y Menorca (2,2%), en un contexto de ligera normalización tras el fuerte repunte registrado en 2024. El ejercicio se cerró con un crecimiento interanual del 2,7% en el cuarto trimestre, en línea con España y claramente por encima de la zona euro, lo que refleja la resistencia de la economía balear en la fase final del año.

Más gasto turístico

El turismo volvió a ser el gran sostén del crecimiento, aunque con un cambio relevante en su composición. Baleares recibió 19,1 millones de turistas, con un incremento del 1,7%, pero el dato clave fue el gasto. El volumen total de gasto turístico alcanzó los 23.406 millones de euros, un 4,7% más, mientras que el gasto medio por turista y día se elevó hasta los 197 euros, un 5,7% más y máximo histórico. Este comportamiento apunta a un modelo turístico con visitantes que gastan más aunque el número de llegadas aumente a un ritmo más contenido.

El mercado laboral registró cifras récord, con 571.475 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un crecimiento del 2,8% y confirma una fase de máximos históricos consecutivos. El empleo creció especialmente en los servicios, pero también en la construcción y la industria, mientras que el sector primario se mantuvo prácticamente estancado.

La facturación del sector servicios volvió a situarse a la cabeza a nivel nacional, con un crecimiento del 6,9%, muy por encima de la media española. Este dinamismo refuerza el papel central del sector en la economía balear. Por su parte, la construcción mantuvo una evolución positiva y se consolidó como uno de los pilares del crecimiento, con un aumento de la actividad y un fuerte impulso de la obra nueva. La industria, por su parte, mostró signos de recuperación con un avance del 4%.

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Inflación contenida al cierre del año

El ejercicio estuvo marcado también por una moderación progresiva de la inflación, que se situó en una media del 3,1% en 2025, iniciando una senda descendente que se acentuaría a comienzos de 2026. En conjunto, 2025 deja una economía dinámica y en expansión, con el turismo, los servicios y el empleo en máximos históricos y con una creciente orientación hacia el valor añadido. Sin embargo, este crecimiento también pone de relieve desequilibrios estructurales, como la elevada dependencia del sector servicios y la presión sobre recursos clave como la vivienda, que seguirán marcando el debate económico en los próximos años.

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