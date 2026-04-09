El PSIB defiende la reforma constitucional para una garantía efectiva del derecho al aborto

El PSIB ha defendido este jueves la necesidad de reformar la Constitución para que el derecho al aborto quede reflejado en la Carta Magna y que, igualmente, se garantice que la sanidad pública pueda prestar este servicio de forma generalizada y sin injerencias. En una entrevista en Ona Mediterrània recogida en una nota de prensa de la formación, la diputada Irantzu Fernández ha recordado que el Tribunal Constitucional (TC) reconoce desde 2023 el derecho al aborto.

Lo que plantea ahora el Gobierno central, ha señalado, es que este derecho pueda ser ejercido de manera efectiva, puesto que hay comunidades autónomas en las que no es posible ser atendido por la sanidad pública, como Madrid o Andalucía.

La diputada ibicenca ha matizado que en las Islas la situación es distinta, por el hecho de que la gran mayoría de interrupciones del embarazo se producen a la sanidad pública, gracias al "muchísimo trabajo que se hizo en la legislatura pasada".

Sin embargo, ha lamentado que en España sigue habiendo muchos casos de mujeres que se han tenido que desplazar de provincia o de comunidad para poder hacer efectivo este derecho.

Fernández ha animado al PP a votar a favor de esta reforma constitucional, puesto que el voto de los 'populares' será necesario si se quiere introducir esta modificación.

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"En esta legislatura ya se han hecho otras reformas de la Constitución. Se ha cambiado el término de personas con discapacidad y se ha aprobado la inclusión del senador de Formentera en la Constitución. El TC ya ha dicho que es un derecho. Sinceramente, espero que el PP, que dice que cree en este derecho, vote a favor y pueda salir adelante", ha concluido Fernández.