Mallorca se prepara para un cambio radical de tiempo: la Aemet anuncia lluvias, barro y desplome de las temperaturas este fin de semana

Tras una semana de temperaturas inusualmente altas para esta época del año, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un cambio radical del tiempo para este fin de semana. Un temporal de lluvia y viento afectará a Mallorca y provocará, además, un fuerte descenso térmico.

La responsable de este brusco giro meteorológico será una borrasca, asociada a un extenso frente frío, que entrará el sábado por Galicia y se desplazará lentamente por la Península, abarcando todo el territorio y alcanzando el área mediterránea durante la jornada del domingo. No obstante, sus efectos se empezarán a notar a partir del sábado en Mallorca.

La Aemet anuncia un brusco cambio de tiempo en Mallorca / Aemet

Calma antes del temporal

Antes de la llegada del temporal, la isla disfrutará aún de unos días puramente primaverales. Se espera que los termómetros se mantengan con pocos cambios, dejando valores más propios del final de la primavera, con máximas cercanas a los 30 grados y cielos poco nubosos o despejados.

El viento soplará de forma variable y floja, con las habituales brisas costeras en las horas centrales del día.

Aumento de nubosidad y calima

El sábado marcará el inicio de la transición meteorológica de cara al fin de semana. El cielo pasará de tener intervalos de nubes altas a mostrarse muy nuboso o cubierto. Uno de los fenómenos más destacados de la jornada será la aparición de bruma y calima debido a la entrada paulatina de polvo en suspensión.

Aunque las temperaturas apenas sufrirán variaciones durante el sábado en la isla, al caer la noche aumentará la probabilidad de que se registre alguna precipitación aislada en forma de lluvia con barro.

El viento comenzará a virar, soplando de flojo a moderado de componente este.

Desplome térmico

A partir del domingo, la inestabilidad se apoderará de Mallorca con la llegada del frente frío, que provocará un notable y brusco descenso de las temperaturas máximas, rompiendo abruptamente con el calor de los días previos. Las temperaturas mínimas también experimentarán una bajada de ligera a moderada.

Además, la Aemet prevé cielos cubiertos con lluvias y chubascos generalizados durante toda la jornada. Debido a la persistencia del polvo en suspensión, estas precipitaciones vendrán acompañadas de barro.

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El viento soplará de flojo a moderado de dirección variable aumentando a moderado a fuerte de componente norte, con rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.