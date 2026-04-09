Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Construcción BalearesAyudas del ConsellDetenido por agredir a un niñoLesión de Mateo JosephEl tiempo en MallorcaRenta 2025 en Baleares
instagramlinkedin

El IbDona destinará 600.000 euros a proyectos que fomenten la igualdad y la erradicación de la violencia machista

Pueden optar a las ayudas las entidades con personalidad jurídica sin ánimo de lucro, los sindicatos, los colegios profesionales, las entidades religiosas que desarrollen programas sociales y las asociaciones juveniles o de estudiantes, así como fundaciones privadas y la UIB

Archivo - Personas portan pancarta con lema 'Fight like a girl' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Archivo - Personas portan pancarta con lema 'Fight like a girl' durante la manifestación convocada por la Comisión 8M por el Día de la Mujer, a 8 de marzo de 2026, en Madrid (España). / Diego Radamés - Europa Press - Archivo

EP

Palma

El IbDona destinará a lo largo de este año un total de 600.000 euros a la financiación de proyectos que fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la prevención y erradicación de la violencia machista. Lo hará a través de dos convocatorias de subvenciones con un importe de 300.000 euros cada una, según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Una de las convocatorias se dirige a proyectos que encajen en programas y acciones dirigidos a apoyar al asociacionismo y la participación de las mujeres en todos los ámbitos en general. La otra, al mismo tipo de programas y acciones pero dentro del ámbito de la salud mental o la discapacidad.

En cada una de ellas se contemplan dos tipos de proyectos. Los que se enmarquen en la modalidad A contarán con 200.000 euros para programas y actuaciones que fomentan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la inclusión social y laboral de los colectivos de mujeres más desfavorecidos y de mujeres en riesgo de exclusión social, así como campañas de prevención, sensibilización y promoción, proyectos de coeducación y de formación de profesionales y de personas voluntarias.

A los de la modalidad B se dirigirán 100.000 euros para subvenciones relacionadas con proyectos de investigación, estudios y otros trabajos técnicos como la elaboración de guías, decálogos, protocolos, manuales de buenas prácticas o materiales didácticos.

Pueden optar a las ayudas las entidades con personalidad jurídica sin ánimo de lucro, los sindicatos, los colegios profesionales, las entidades religiosas que desarrollen programas sociales y las asociaciones juveniles o de estudiantes. También pueden optar fundaciones privadas y, a las de la modalidad B, la Universitat de les Illes Balears (UIB) y la Cruz Roja Española.

Noticias relacionadas

Las dos convocatorias se han publicado este jueves en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y su plazo para la solicitud de las subvenciones concluirá el próximo 29 de abril.

TEMAS

  • mujeres
  • igualdad
  • Mallorca
  • violencia machista
  • subvenciones
  • acciones
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un empleado público demanda al Govern de Baleares por no dejarle teletrabajar desde Suiza
  2. El teniente coronel de Artillería Santy Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
  3. El Consell de Mallorca retira 'in extremis' las ayudas sociales por la guerra en Irán para las que exigía tres años de residencia legal
  4. Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año
  5. La jueza sostiene que la mujer condenada por asesinar a su bebé tiene 'cobertura y recursos' para huir de España cuando quiera
  6. Carlos Alcaraz, como Rafa Nadal: así es su nuevo y lujoso catamarán personalizado de 10 millones de euros
  7. Miki Jaume, director del Grup Trui: «El concierto de Alejandro Sanz en Son Moix será algo épico»
  8. Autorizan el derribo del edificio de 31 de Desembre con la condición de conservar la fachada de Gaspar Bennazar

Cuándo es el próximo festivo en Mallorca y qué tiendas abren: excepciones y horarios

Cuándo es el próximo festivo en Mallorca y qué tiendas abren: excepciones y horarios

La consellera de Salud carga contra Mónica García por la huelga médica: "Si no es capaz de resolverlo, debe dar un paso al lado"

La consellera de Salud carga contra Mónica García por la huelga médica: "Si no es capaz de resolverlo, debe dar un paso al lado"

El IbDona destinará 600.000 euros a proyectos que fomenten la igualdad y la erradicación de la violencia machista

El IbDona destinará 600.000 euros a proyectos que fomenten la igualdad y la erradicación de la violencia machista

El PSIB defiende la reforma constitucional para una garantía efectiva del derecho al aborto

El PSIB defiende la reforma constitucional para una garantía efectiva del derecho al aborto

Ginard presume de haber efectuado más de 2.600 inspecciones turísticas en Mallorca en lo que va de año

Ginard presume de haber efectuado más de 2.600 inspecciones turísticas en Mallorca en lo que va de año

El Consell de Mallorca reitera su solicitud de cesión temporal de los 'Bous de Costitx' y critica la llamada de Cultura

El Consell de Mallorca reitera su solicitud de cesión temporal de los 'Bous de Costitx' y critica la llamada de Cultura

El Consell de Mallorca da luz verde a 12,6 millones del escudo social mientras la oposición critica que "no son medidas nuevas"

El Consell de Mallorca da luz verde a 12,6 millones del escudo social mientras la oposición critica que "no son medidas nuevas"

Récord de empleo y gasto turístico en Baleares en un 2025 con 19,1 millones de turistas

Récord de empleo y gasto turístico en Baleares en un 2025 con 19,1 millones de turistas
Tracking Pixel Contents