El experto astronómico Pep Marcús desvelará cómo seguir bien el eclipse de sol en Mallorca

El divulgador astronómico Pep Marcús detallará el próximo viernes 17 de abril en el Estudi General Lul·lià cómo seguir bien el gran eclipse total de sol del 12 de agosto en Mallorca y que este fenómeno excepcional sea una experiencia segura, científicamente rigurosa y que, en la medida de lo posible, se eviten masificaciones en puntos concretos de la isla.

El profesor Marcús, presidente del Club Newton, la asociación astronómica del Pla y Llevant de Mallorca, impartirá la conferencia ‘Eclipse 2026, guía de supervivencia’ en un tono claro, directo y muy didáctico. Explicará qué es este fenómeno, cuáles son sus fases y las particularidades que tendrá en nuestro territorio.

También ofrecerá recomendaciones esenciales para garantizar una observación satisfactoria y segura y aconsejará sobre las precauciones básicas que hay que tener y los errores que hay que evitar.

La salud ocular y las medidas de seguridad que hay que tomar son esenciales. Por ello, Marcús indicará cuál es la homologación exacta que tienen que tener las gafas de observación.

Primera simulación en Baleares del gran eclipse de sol que en agosto vendrá a Mallorca. / Guillem Bosch

La Academia del Clima de Mallorca acogerá esta charla a las seis de la tarde, en la que también se dará información sobre dónde ver el eclipse en la isla. Uno de los principales problemas a los que se tendrá que hacer frente es la movilidad. Los expertos en la materia ya han alertado de que las carreteras se colapsarán teniendo en cuenta la llegada de personas de fuera de Mallorca, aficionados y astroturistas, que hace meses que han hecho sus reservas en hoteles para poder vivir el denominado eclipse del siglo.

En este sentido, Pep Marcús destaca que el eclipse se podrá contemplar prácticamente en el 60% del territorio de la isla. Por ello, una de las principales recomendaciones es la distribución racional de las personas, de manera que cada uno intente disfrutar del evento astronómico allí donde se encuentre, sin que todo el mundo se desplace a los mismos puntos.

“El último eclipse de este tipo se produjo en 1905 y he escuchado testimonios de abuelos y abuelas que contaban como aquel 30 de agosto de 1905 se hizo de noche al mediodía… y las gallinas se fueron a dormir”, asegura Marcús, apasionado de la astronomía.

Taller de observación solar

Para estar aún más preparados, el próximo 24 de abril a las seis de la tarde, las terrazas del Estudi General Lul·lià acogerán un taller de observación solar, también a cargo de Pep Marcús.

La actividad ofrecerá una experiencia práctica para descubrir el Sol de forma segura mediante un telescopio inteligente. La sesión permitirá observar directamente la superficie solar con calidad y seguridad.

Las gafas para ver el eclipse total de sol deben ser homologadas. / Guillem Bosch

Durante el taller, se explicarán las características del astro rey y los elementos que se pueden contemplar, así como también se darán recomendaciones específicas para proteger la salud ocular. Este taller combina la divulgación científica y práctica guiada, garantizando una aproximación rigurosa y accesible a la observación solar.

Tanto la conferencia como la actividad en las terrazas tienen la colaboración de Caixa Colonya, Club Newton y ASTROMO. Con el precio de las entradas, se incluye unas gafas homologadas ISO de la marca ASTROMO.