La consellera de Salud carga contra Mónica García por la huelga médica: "Si no es capaz de resolverlo, debe dar un paso al lado"

La consellera de Salud, Manuela García, ha acusado a la ministra de Sanidad, Mónica García, de no saber gestionar el conflicto con los médicos en huelga y le ha pedido "que dé un paso al lado" si "no es capaz de resolverlo". "El sistema sanitario se está erosionando de manera muy importante", ha advertido la titular de Salud de Baleares en declaraciones a los medios después del pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este jueves.

García ha lamentado que la huelga, que está prevista con paros una semana al mes hasta junio si no hay acuerdo, está dejando "miles de consultas, pruebas y cirugías canceladas" en toda España y tiene impacto directo en las listas de espera, también en Baleares. El conflicto tiene origen en el nuevo estatuto marco que prepara el Ministerio y que los sindicatos médicos rechazan.

Uno de los últimos puntos de fricción ha sido la figura del mediador en la negociación. La consellera ha negado que el Consejo Interterritorial haya avalado su designación, como sostiene el Ministerio: "No se aprobó ningún mediador ni se dio ningún nombre", ha afirmado, asegurando que lo único que se planteó fue que ambas partes (el Ministerio y el comité de huelga) valoraran de mutuo acuerdo la posibilidad de incorporarlo. En este sentido, ha acusado a la ministra de "imponer un mediador de forma unilateral" y de "faltar a la verdad" al atribuir esa decisión al conjunto de las comunidades autónomas.

Para García, lo que ha quedado patente en la reunión es "la incapacidad de la ministra para negociar y llegar a acuerdos". La consellera ha cuestionado además la voluntad real de negociación del Ministerio. A su juicio, las reuniones previstas con el comité de huelga no servirán si no se presentan propuestas concretas: "Si va con las manos vacías, sin memoria económica ni cambios legales, se puede reunir toda la vida y no llegar a acuerdos", ha señalado. También ha criticado el tono del Ministerio hacia los representantes de los médicos, al considerar que existe una "falta de respeto" que dificulta cualquier entendimiento. "Así, el proceso está servido: esto no va a ir bien", ha advertido.

De momento, el conflicto sigue enquistado. La reunión prevista este miércoles entre el Ministerio y los sindicatos ni siquiera llegó a celebrarse después de que estos rechazaran la figura del mediador, lo que provocó que ambas partes abandonaran el encuentro.

De momento, la huelga prevista para abril se mantiene, aunque hay convocada una nueva reunión el próximo lunes para intentar desbloquear la situación. La consellera ha subrayado que quedan apenas dos semanas para evitar nuevos paros y ha elevado el tono contra la ministra: "Si no es capaz de resolver la situación, tiene que dar un paso al lado".