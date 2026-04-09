El Consell de Mallorca presume de haber efectuado más de 2.600 inspecciones turísticas en lo que va de año

El Consell de Mallorca presume de haber intensificado su actividad inspectora en materia turística durante el presente año, con un total de 2.638 actuaciones realizadas hasta la fecha, según ha informado este jueves el conseller de Turismo, Guillem Ginard. El responsable insular ha asegurado que se trata de cifras récord, destacando que "nunca había habido tantas inspecciones, actas y expedientes sancionadores tramitados".

Durante el pleno celebrado este jueves, y en respuesta a una pregunta formulada por la consellera socialista Joana Adrover sobre la lucha contra la oferta turística ilegal y la falta de inspectores en el departamento de Turismo, Ginard ha detallado que actualmente cuentan con 26 inspectores y 15 tramitadores. El conseller ha reconocido que no se ha alcanzado todavía la cifra de 30 inspectores comprometida al inicio de la legislatura por el Partido Popular debido a la necesidad de reforzar la tramitación administrativa. En este sentido, ha señalado la existencia de un "cuello de botella" en la gestión de denuncias, lo que llevó a incrementar el número de tramitadores de 11 a 15.

Asimismo, también ha asegurado que el departamento trabaja para incorporar cuatro inspectores y dos tramitadores adicionales "lo antes posible", al tiempo que se están reforzando las labores de formación para evitar que las denuncias queden sin resolver o sean anuladas por resoluciones judiciales.

Por su parte, Adrover ha criticado que el incremento de inspectores ha sido menor al anunciado, pasando de 20 a 26 efectivos, y no hasta los 30 previstos. Aunque ha reclamado más recursos, ha subrayado que, a su juicio, el problema no radica únicamente en la plantilla. La consellera socialista ha acusado al equipo de gobierno de falta de eficacia en la persecución del alquiler turístico ilegal y ha recordado que al menos 52 expedientes sancionadores han caducado. También ha señalado que no se ha llevado a cabo ningún cierre cautelar por irregularidades en lo que va de legislatura. Además, Adrover ha advertido de que en los últimos tres años se han creado más de 2.000 nuevas plazas turísticas, una situación que, según ha afirmado, tendrá un fuerte impacto en la isla.

En su réplica, Ginard ha insistido en el aumento de la actividad inspectora en los últimos años. Según los datos aportados, en 2020 se levantaron 91 actas; en 2022 se transfirieron las competencias al Consell; en 2023 se registraron 1.128 actas; y en 2024 la cifra ascendió a 3.569, lo que supone un incremento del 216 %. En lo que va de año, ya se han alcanzado las 2.638 inspecciones, sin que, defienden desde el departamento de Turismo, se haya incrementado el número de plazas turísticas.