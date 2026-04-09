Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados en Palma exige duplicar el salario medio español

Comprar una vivienda de 100 metros cuadrados (m2) en Palma supone un desembolso aproximado de 318.500 euros, por lo que exige cobrar un salario mensual de 4.094 euros, es decir, más del doble que la media nacional.

Así se desprende del último Barómetro de Tensión Inmobiliaria elaborado por el comparador y asesor hipotecario iAhorro, que pone de relieve que la tensión inmobiliaria se ha intensificado en los principales núcleos urbanos del país debido al repunte de los precios.

El informe, basado en los datos del segundo semestre de 2025, constata un "gran desequilibrio" entre la oferta de vivienda, el precio de los inmuebles a la venta y los ingresos necesarios para acceder al mercado.

Palma, la cuarta ciudad más tensionada de España

Palma se sitúa como la cuarta ciudad de España más tensionada por detrás de San Sebastián, Madrid y Barcelona. Una vivienda de 100 m2 cuesta alrededor de 318.500 euros, con un importe de la hipoteca de 334.800 euros y una cuota mensual de hipoteca fija de 1.432 euros.

De este modo, iAhorro calcula que el sueldo medio necesario para comprar un inmueble de estas características en la capital balear es de 4.094 euros al mes.

Teniendo en cuenta que, según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes a 2024, el salario medio nacional se sitúa en torno a los 1.880 euros netos al mes, una vivienda de 100 m2 en Palma exige duplicar estos ingresos.

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De este modo, siempre de acuerdo con el citado barómetro, Palma se sitúa con una puntuación de 75,04 puntos sobre 100 en el ranking de tensión.