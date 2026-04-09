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El BOE publica la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares

La normativa estaba en vigor desde 2018

Una delas protestas frente al Parlament contra la derogación de la ley.

Una delas protestas frente al Parlament contra la derogación de la ley. / Guillem Porcel

EP

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves ha publicado la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, que aprobó el Parlament el pasado 10 de marzo.

Cabe recordar que la ley, en vigor desde 2018, fue derogada con los votos del PP y de Vox tras un primer intento para liquidarla que fue frenado por los 'populares' a cambio del apoyo de la izquierda para retirar unas enmiendas de los de Santiago Abascal introducidas por error en la ley de simplificación administrativa.

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La normativa, aprobada bajo el Govern de Francina Armengol, incluía cuestiones como la elaboración de un censo de elementos franquistas para retirarlos o eliminarlos, el derecho a prohibir la exhibición de elementos o la celebración de actos y homenajes franquistas o la conservación de archivos y el derecho de acceso a los mismos.

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