Ayelén Bosch: «Me impactó encontrar una cala remota en Mallorca tan llena de plásticos que ni te podías bañar»

Ayelén Bosch es una joven cineasta mallorquina que vive en Londres desde que emprendió sus estudios universitarios. Con su primer documental, Un darrer capfico, explora la relación entre Mallorca y el mar, mostrando la amenaza de la contaminación por plásticos.

¿Cómo nace el proyecto de 'Un darrer capfico'?

El proyecto nace como mi trabajo final de máster en empresas sostenibles en Londres, donde decidí centrarme en un tema medioambiental que me conectara con Mallorca; aunque venía del marketing de moda y no tenía experiencia audiovisual, siempre había querido hacer algo creativo. Quería que el título fuera algo mallorquín y elegí capfico, un término único de la isla y que no se usa en el resto de los Países catalanes. Capfico simboliza ese salto al mar en aguas cristalinas que hoy en día muchas veces se ve empañado por la presencia de residuos y plásticos.

¿Por qué decide situar el documental en Mallorca?

Porque la crisis ambiental es visible en cada playa y yo misma no fui plenamente consciente hasta verlo con mis propios ojos, algo que incluso me sorprendió; aunque hoy tenemos mucha información en redes, a veces el exceso de mensajes negativos desconecta a la gente, por eso quise alejarme del alarmismo y centrar el mensaje en mostrar la realidad.

¿Qué asociaciones o colectivos han participado en el documental?

Han participado tanto asociaciones como personas a título individual, especialmente vinculadas a problemáticas actuales como el impacto del plástico en la fauna marina Entre los colaboradores y entrevistados figuran Elena Fensie y Lucian Fernández de CleanWave Foundation, así como Gádor Muntaner. La científica Carme Alomar del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía. También participan Xisca Pujol de la Fundación Palma Aquarium, Aina Canaleta de Tirme, Claudia Caldes de Naterra, Francisco Panario de UpSailing Mallorca, Rocío Taberner de Thalassa Surf Wax y Julià Panadès.

¿Hay alguna situación o imagen que le haya impactado especialmente durante el rodaje?

Sí, me impactó especialmente encontrar una cala remota de la Tramuntana llena de plásticos, hasta el punto de no poder bañarme, lo que demuestra que incluso los lugares más aislados están afectados. También la reacción de una amiga que, tras recoger residuos en es Trenc, se puso a llorar al tomar conciencia real del problema.

¿Qué quería denunciar exactamente con esta obra?

Queríamos visibilizar el impacto de nuestros hábitos de consumo, especialmente el uso del plástico, en el medio marino, no solo desde la denuncia sino también fomentando la reflexión y la responsabilidad individual y colectiva.

En el documental aparece su padre, que es surfista. ¿Usted también tiene esa relación con el mar? ¿Cómo ha influido en su mirada como directora?

Yo también tengo esa relación con el mar. Mi padre es un hippy moderno que ha sido una gran influencia, no solo por el surf sino por los valores que me ha transmitido. Siempre me ha dicho que el mundo no es nuestro, sino un regalo que debemos cuidar, lo que ha fortalecido mi conexión con el mar.

En el documental también se percibe mucha energía joven y una visión casi utópica de una Mallorca más rural, de pescadores y artesanos. ¿Es esta la Mallorca que le gustaría preservar?

Sí, porque Mallorca tiene una gran riqueza cultural ligada a la artesanía y a la naturaleza, y creo que nuestra generación tiene la responsabilidad de preservarla y difundirla, especialmente a través de herramientas como las redes sociales, para evitar que se pierda.

También hay una cierta crítica al turismo y a la masificación. ¿Cuál es su opinión sobre el modelo turístico actual de la isla?

El turismo es necesario, pero debe ser más consciente y sostenible, y aunque no sé si reducirlo es la solución, sí creo que es fundamental educar y cambiar los hábitos de consumo. Tenemos que entender que la responsabilidad no es solo de quienes visitan la isla, sino de todos, porque nosotros también somos turistas al ir a otro país.

Aunque habla de Mallorca, el mensaje podría aplicarse a muchas otras islas del Mediterráneo. ¿Cree que la situación es extrapolable a otros territorios?

Sí, totalmente, porque aunque el documental se centra en Mallorca, la situación es muy similar en todo el Mediterráneo, lo que demuestra que es un problema global que requiere una mayor conciencia colectiva.

¿Qué cambio le gustaría que provocara el documental en el público?

Me gustaría generar un cambio de conciencia en los hábitos de consumo, invitando a las personas a reflexionar sobre lo que compran y si realmente lo necesitan. La mayoría de residuos acaban en el mar y cada acción individual influye en el futuro de un planeta cuyos recursos son limitados.