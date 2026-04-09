Los acuíferos de Mallorca, bajo la sombra de los nitratos: todas las aguas subterráneas de la isla están contaminadas

La calidad del agua en Mallorca atraviesa un momento crítico. Según un informe de la organización Greenpeace, basado en datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) y mediciones de su Red Ciudadana de Vigilancia, Baleares es una de las comunidades más afectadas por la presencia de nitratos. El análisis es tajante: el 100% de las aguas subterráneas de las islas presentan algún grado de contaminación por nitratos, una cifra que sitúa al archipiélago a la cabeza de esta problemática en España.

El informe de Greenpeace destaca que, durante el último año, varios municipios de la isla han registrado niveles superiores a los 50 milígramos por litro, el máximo legal permitido por la normativa vigente. Localidades como Sineu, Petra, Campos y Ariany se encuentran en la categoría "negra" del mapa, lo que significa que su agua ha sido declarada no apta para el consumo en diversos periodos del año.

Sin embargo, la organización advierte que el problema es mucho más extenso. Municipios como Llucmajor se mantienen en una "zona roja" de vigilancia extrema, rozando constantemente el límite legal, además de otros como Vilafranca de Bonany, ses Salines y Santanyí, en determindas redes de abantecimiento.

Además, Greenpeace introduce un umbral científico de 6 milígramos por litro como el nivel máximo para garantizar la protección de la salud a largo plazo (especialmente frente a riesgos como el cáncer colorrectal). Bajo este criterio, gran parte de la comarca de Es Pla y municipios como sa Pobla, Muro y Felanitx presentan una contaminación evidente que, aunque legalmente permitida, lo que es calificado por la ONG como preocupante.

Greenpeace señala directamente a la agricultura intensiva y a la ganadería industrial como los principales motores de esta crisis invisible. El uso masivo de fertilizantes nitrogenados y la gestión de los purines de las macrogranjas se filtran en el subsuelo, depositándose en unos acuíferos que, en el caso de Mallorca, son limitados y de lenta regeneración.

"Estamos exportando carne pero nos estamos quedando con un agua de pésima calidad", denuncian desde la organización, instando a las administraciones a reducir de forma drástica el uso de fertilizantes químicos y a frenar la expansión de la ganadería industrial para salvar las reservas hídricas de la isla.

Según la entidad ecologista "la contaminación por nitratos no se ve ni se huele. Está ahí y va en aumento principalmente debido al uso de fertilizantes sintéticos en la agricultura intensiva y de la ingente cantidad de excrementos generados en la ganadería industrial" subraya.

Mapa de la concentración de nitratos en los acuíferos de Mallorca / Greenpeace

El mapa interactivo del nivel de nitratos en los acuíferos por municipios

Greenpeace ha publicado un mapa interactivo donde cualquier persona puede consultar la calidad del agua de su municipio en cuanto a la concentración de nitratos. Esta herramienta, que recoge la última información consolidada (referente a 2024) y publicada por el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) del Ministerio de Sanidad, permite visibilizar la preocupante situación que se vive en España.

El mapa -aquí lo puedes consultar- muestra los 332 municipios donde no se pudo beber el agua del grifo en algún momento de 2024 debido a que la concentración de nitratos superó el límite legal actual (50 mg/l) y los 2.860 municipios en los que se igualó o superó en algún momento de 2024 el valor recomendado por la ciencia (6 mg/l) para proteger eficazmente a las personas ante las enfermedades que pueden ser generadas debido a la exposición a los nitratos, en particular, el cáncer colorrectal, el de mayor incidencia en España.

En total, el 51,17% de los municipios analizados presenta una concentración de nitratos en el agua superior al límite recomendado por la ciencia. A través de una escala de colores, el mapa muestra los municipios con menos de 6 mg/l de nitratos en el agua de consumo (en verde), aquellos entre 6 y 30 mg/l (en naranja), los situados entre 30 y 50 mg/l (en rojo) -30 mg/l se considera en la legislación actual como un punto crítico-, así como los que superan los 50 mg/l (en negro), límite legal actual. También se pueden identificar (en azul claro) los 1.893 municipios -el 23% del total de municipios españoles- donde no se miden los nitratos o no se han reportado los resultados al SINAC.