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El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca

El teniente será nombrado el jueves 9 de abril

El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca

El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca / DM

Gemma Barra

La Asociación de Artilleros de Mallorca tiene un nuevo presidente. Santiago Álvarez y Bennàsar, Teniente Coronel de Artillería, recibirá el cargo el jueves 9 de abril.

Tras la Asamblea General de la asociación, que se celebrará en Es Fortí, el teniente será nombrado con un cargo que pertenecía al coronel José Ramis de Ayreflor Cardell.

El nuevo presidente de la asociación pretende mantener los fines que preferentemente sigue la misma: mantener vivas las tradiciones y el espíritu artillero, así como sustentar los lazos de unión, compañerismo y solidaridad del Arma. Además, tratará de estimular, facilitar y hacer posible el desarrollo de todo tipo de actividades intelectuales, culturales y sociales.

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En este sentido, anuncia el próximo acto militar, que tendrá lugar el lunes 4 de mayo en el establecimiento militar de la calle del Mar. El motivo del mismo es conmemorar el Dos de Mayo, fecha en la que tuvo lugar el levantamiento contra las tropas francesas en 1808.

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