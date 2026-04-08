El teniente coronel de Artillería Santiago Álvarez y Bennàssar, nuevo presidente de la Asociación de Artilleros de Mallorca
El teniente será nombrado el jueves 9 de abril
La Asociación de Artilleros de Mallorca tiene un nuevo presidente. Santiago Álvarez y Bennàsar, Teniente Coronel de Artillería, recibirá el cargo el jueves 9 de abril.
Tras la Asamblea General de la asociación, que se celebrará en Es Fortí, el teniente será nombrado con un cargo que pertenecía al coronel José Ramis de Ayreflor Cardell.
El nuevo presidente de la asociación pretende mantener los fines que preferentemente sigue la misma: mantener vivas las tradiciones y el espíritu artillero, así como sustentar los lazos de unión, compañerismo y solidaridad del Arma. Además, tratará de estimular, facilitar y hacer posible el desarrollo de todo tipo de actividades intelectuales, culturales y sociales.
En este sentido, anuncia el próximo acto militar, que tendrá lugar el lunes 4 de mayo en el establecimiento militar de la calle del Mar. El motivo del mismo es conmemorar el Dos de Mayo, fecha en la que tuvo lugar el levantamiento contra las tropas francesas en 1808.
Suscríbete para seguir leyendo
- Obligan a la Seguridad Social a pagar una pensión vitalicia a una trabajadora con fibromialgia y depresión en Mallorca al reconocer su incapacidad absoluta
- Multan al piloto de un dron que sobrevoló la Catedral de Mallorca durante un acto con la reina Sofía, Prohens y Armengol
- Un camarero fijo discontinuo de Calvià demanda a su empresa por despido improcedente al no llamarle al inicio de temporada
- La filóloga Bárbara Montoya investiga 300 cartas de mujeres del siglo XVII en Mallorca: 'Muchas pensaban que sus textos desaparecerían, pero se han conservado hasta hoy
- Palma tramita cinco grandes desarrollos urbanísticos que sumarán más de siete mil viviendas
- Condenado un banco por decir que una clienta era morosa aunque no debía nada
- Un parque en Portopí
- Un prostíbulo de Palma, sancionado con miles de euros por permanecer abierto durante la pandemia de covid-19