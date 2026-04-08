Los sindicatos suspenden las huelgas de hoy y el viernes en Groundforce

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y USO han decidido suspender las jornadas de huelga convocadas para hoy miércoles y el próximo viernes en la empresa de handling Groundforce, tras producirse en las últimas horas contactos con la dirección de la compañía que abren una vía de diálogo.

Fruto de esos primeros contactos, las tres centrales sindicales se reunirán este viernes, 10 de abril, con la empresa para intentar encauzar la negociación del conflicto laboral, que afecta al personal de tierra en una docena de aeropuertos españoles, según han informado a Europa Press fuentes de los sindicatos convocantes.

"El conflicto está lejos de resolverse, pero siempre es bueno volver al diálogo", han señalado fuentes sindicales. No obstante, han advertido que la convocatoria de huelga indefinida sigue su curso y se mantendrá activa hasta que se alcance un acuerdo satisfactorio.

La huelga, que se venía desarrollando los lunes, miércoles y viernes en tres tramos horarios (05:00-07:00, 11:00-17:00 y 22:00-00:00), ha provocado en las últimas semanas retrasos generalizados, cancelaciones de vuelos y acumulación de miles de maletas sin gestionar en aeropuertos como El Prat, Barajas, Palma y otros.

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