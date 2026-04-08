Más de la mitad de las hipotecas en Baleares son para comprar viviendas como inversión o segundas residencias

El 56,2% de las hipotecas que se solicitan en Baleares son para adquirir viviendas como inversión o segundas residencias, según un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

La principal finalidad, en base a los datos recabados a raíz de 336 encuestas realizadas el pasado mes de marzo, sigue siendo la vivienda para inversión (34,1%) de las respuestas, ligeramente por encima de la media nacional (33,7%).

Este dato, según consta en el VII Barómetro de la Hipoteca, viene a confirmar el "importante papel" que mantiene la inversión inmobiliaria en el mercado balear en un contexto de fuerte presión de la demanda y elevada rentabilidad potencial del mercado residencial.

La segunda vivienda para residir alcanza el 22,1% en el archipiélago frente al 18% nacional, con una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales.

Este mayor protagonismo, para Asufin, refleja la naturaleza de un mercado inmobiliario en el que la demanda vinculada a segundas residencias tiene un papel "estructural", tanto por parte de compradores nacionales como internacionales.

En cambio, las hipotecas ligadas a la vivienda habitual representa el 18,8% del total, dos puntos porcentuales por debajo de la media española. El cambio de vivienda habitual también se sitúa ligeramente por debajo, un 25% frente a un 27,5%.

Estos datos, según consta en el informe, sugieren que el acceso a la vivienda para residencia principal marca una "mayor dificultad" para el acceso de los residentes.

Una mayor volatilidad

Los datos sobre la evolución de la intención de solicitar una hipoteca en los próximos seis meses reflejan una mayor volatilidad en Baleares que en el conjunto de España.

El 84,3% de los encuestados ha afirmado que no ha cambiado su situación respecto a pedir financiación para comprar vivienda, un porcentaje inferior al registrado a nivel nacional, del 86,3%.

En el caso de los cambios negativos, es decir, personas que inicialmente iban a pedir hipoteca pero ahora han decidido no hacerlo, Baleares registra un 13,9% frente al 12,1% estatal, lo que siguiere una influencia del elevado nivel de precios de la vivienda y el mayor importe de las hipotecas.

Por otro lado, el porcentaje de encuestados que no pensaban solicitar hipoteca pero ahora sí lo harán se sitúa en el 1,8%, ligeramente por encima del 1,6% nacional.

Entre estos últimos, la percepción de una buena oportunidad de inversión se consolida como la principal motivación (68,1%), seguida de las condiciones de financiación (21%) o la expectativa de encontrar mejores precios (6,4%).

UGT Andalucía ha asegurado que los andaluces que adquieren una vivienda en propiedad, dedican más del 32% del salario a pagar la hipoteca, y si se trata de alquiler, es el 33% del sueldo. / UGT

Importes superiores a la media

La evolución del valor medio de las hipotecas en Baleares, siempre según el citado informe, refleja un mercado con importes significativamente superiores al promedio español y una trayectoria marcada por fuertes oscilaciones en los últimos años.

Así, en 2024 el mercado experimentó una subida "muy notable" y el valor medio de la hipoteca se disparó hasta los 289.675 euros, lo que supuso un crecimiento interanual del 26,7%.

En diciembre de 2025 esta tendencia continuó, alcanzando los 304.876 euros, el nivel más alto del periodo analizado, con un crecimiento del 5,25% respecto al año anterior.

La comparación con el conjunto de España evidencia una brecha "muy significativa", ya que mientras que el valor medio de la hipoteca en España se sitúa en 170.771 euros, el importe medio en Baleares es un 78,53% superior.

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Esta diferencia es consecuencia del elevado precio de la vivienda en el territorio insular y el fuerte peso de la demanda vinculada a inversión y segunda residencia.