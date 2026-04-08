La jueza mallorquina Xisca Ramis forma parte del tribunal del caso ‘Kitchen’

La magistrada natural de Sant Llorenç, Francisca Ramis, forma parte del tribunal que está juzgando la operación Kitchen en la Audiencia Nacional y en la cual está involucrado el exministro de Interior, Jorge Fernández Díez. La mallorquina se convirtió en 2024 en la primera jueza de la isla que ocupa una plaza en la sala penal del citado tribunal central, así como también en el Tribunal Supremo, ambos en Madrid.

Ramis juzga, junto a los magistrados Teresa Palacios y Javier Mariano Ballesteros Martín, la presunta trama parapolicial de espionaje a Luis Bárcenas y su familia que habría sido urdida desde el Ministerio en 2013 para conseguir documentos del caso Gürtel comprometedores con el PP que estaban en poder del extesorero del partido. El pasado mes de enero, la llorencina y el tribunal del que forma parte absolvieron a Villarejo de otra pieza separada de la macrocausa Tándem.

La mallorquina era, hasta hace dos años, la magistrada titular del juzgado de lo penal número 4 de Palma, en las dependencias judiciales de Vía Alemania. Ramis concursó a la sala penal de la Audiencia Nacional, donde había tres plazas disponibles, y en abril de 2024 consiguió una de ellas.

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El pasado mes de julio, la también mallorquina Alicia Esther Ortuño Rodríguez siguió los pasos de Ramis y se incorporó a la Audiencia Nacional tras dejar el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). La reconocida jueza, especializada en la jurisdicción contenciosa-administrativa, también se había postulado a finales de 2024 para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, si bien finalmente fue al tribunal central. n