IB3 y el Consell de Mallorca organizan visitas guiadas por las instalaciones del ente público de radiotelevisión

El Consell de Mallorca y el Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears han puesto en marcha las primeras visitas guiadas las instalaciones de IB3, dirigidas a asociaciones de personas mayores. Los primeros que han podido disfrutar de este recorrido han sido los miembros de la Associació de Gent Gran de l'Alquileria Blanca i Portopetro.

Durante la jornada, han podido conocer de primera mano las instalaciones y a los profesionales que desarrollan su actividad productiva en ellas. También han observado el proceso de elaboración de contenidos de la radio y televisión pública de las islas.

La visita ha estado acompañada por el conseller de Presidencia, Toni Fuster, el director general de IB3, Josep Codony y la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño.

El conseller ha agradecido la colaboración del ente público y su director ha destacado que la iniciativa "permite acercar IB3 a la ciudadanía, en especial a las personas mayores, dándoles la oportunidad de conocer desde dentro cómo funciona un medio público".

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Asimismo, señalan que el objetivo de estas visitas es abrir la puerta a los colectivos que, hasta ahora, no habían tenido acceso directo a su funcionamiento, especialmente a personas mayores y jóvenes.