El Govern no asiste a la reunión convocada por el Ministerio de Juventud y denuncia "irregularidades" en la convocatoria

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, no ha asistido a la Conferencial Sectorial de Infancia y Adolescencia tras la impugnación del Govern, en la que se solicitaba la anulación del orden del día de la reunión al considerar que era "contrario a derecho".

El Govern sostiene que el orden del día no fue aprobado previamente en el seno de la Comisión Sectorial, como exige la normativa, y que, pese a ello, el Ministerio de Juventud e Infancia ha mantenido su contenido en la convocatoria. Además, denuncia que "no se ha recibido respuesta al escrito de impugnación".

En concreto, rechaza uno de los puntos del día relativo a la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la atención de menores no acompañados, puesto que considera que "se introduce sin el respaldo previo de las comunidades autónomas y fuera del procedimiento reglamentario". Explica que "supone un aumento de la supuesta capacidad para Baleares, que pasaría según este Real Decreto que se pretende aprobar, de 406 plazas a 434".

“Estamos ante una convocatoria que no respeta las reglas básicas de funcionamiento de la Conferencia Sectorial”, ha señalado la consellera Sandra Fernández, quien ha insistido en que “no se puede imponer un orden del día que ha sido rechazado previamente por la mayoría de comunidades autónomas”.

Fernández ha insistido que “el Govern no puede avalar con su presencia una reunión que nace viciada desde el punto de vista jurídico” y ha defendido que la impugnación presentada busca “garantizar la legalidad y el respeto institucional entre administraciones y el rechazo a un reparto injusto y sin garantías".

Rechazo al reparto de menores

La consellera ha reiterado también el rechazo del Govern al sistema de reparto de menores no acompañados planteado por el gobierno central, que considera se basa en criterios “arbitrarios” y se ha diseñado “sin consenso, sin una financiación adecuada y, lo que es más grave, sin tener en cuenta el bienestar a de estos menores a los que el gobierno de España trata como mercancía”.

Asimismo, ha advertido que las Baleares ya "se encuentran en una situación de sobreocupación en su sistema de protección de menores", con 733 menores no acompañados atendidos actualmente por los consejos insulares, lo que hace "inviable asumir nuevas derivaciones sin poner en riesgo la atención adecuada".