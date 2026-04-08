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Crece la venta de 'panades' y 'rubiols' en Mallorca mientras baja su elaboración en las casas

Rubiols de Pasqua

Rubiols de Pasqua / ANTONI TUGORES

EP

La campaña de ventas de 'panades', 'rubiols' y 'crespells' se ha saldado con un aumento y una mayor facturación en comparación con el año pasado, mientras que la venta de las tradicionales Monas de Pascua se ha mantenido igual.

Es el balance que ha hecho la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Pimem después de la Semana Santa, en la que los establecimientos han facturado un 5% más que el año anterior.

Para el sector, este aumento se explica por dos motivos: por una parte, por la desaparición de establecimientos en toda Mallorca y, por otra, por la progresiva desaparición de hacer 'panades' y 'rubiols' en casa.

El gremio también ha apuntado que la subida de precios debido al aumento de las materias primas no ha afectado finalmente a las ventas.

En cuanto a la progresiva desaparición a la tradición de hacer 'panades' y 'rubiols' en casa, los panaderos han detectado una bajada en la venta de la materia prima preparada para elaborar dichos productos.

Según la asociación, las cifras van variando según las zonas de Mallorca, de modo que son diferentes las ventas realizadas en pueblos de la isla donde la tradición sigue viva a zonas costeras o barriadas de Palma donde la población es mayoritariamente extranjera.

"Se puede vender más o menos, pero lo cierto es que las panaderías y pastelerías siguen siendo un punto de referencia a la hora de elaborar productos tradicionales como los que se hacen durante estas fiestas", ha destacado el presidente de la asociación, Miquel Àngel Torrens.

En concreto, ha apuntado que el aumento en las ventas de 'panades' se ha movido entre un 2 y un 10 por ciento según los municipios, mientras que de hasta un 20 por ciento en los 'rubiols'.

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Pep Trias, del Forn de Can Trias, ha expuesto que "no hay una explicación a la venta de más 'rubiols' y puede ser que los que siguen haciendo 'panades' y 'crespells' lo tienen más por mano en muchos hogares de Mallorca".

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