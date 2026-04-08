El Consell excluirá de las ayudas sociales por la guerra de Oriente Medio a quienes no acrediten tres años de residencia en Mallorca

El Consell de Mallorca excluirá a las personas y familias que no acrediten tres años de residencia en la isla de las ayudas sociales que la institución insular, a través del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), reforzará con motivo de la escalada de precios derivada de la guerra en Oriente Medio. El presidente del Consell, Llorenç Galmés, anunció la semana pasada un paquete de medidas dotado con 84 millones de euros para frenar el impacto económico que el conflicto está teniendo sobre la isla, de los cuales 9 millones irán dirigidos a reforzar los programas de prestaciones sociales que el IMAS ofrece a las familias vulnerables. Sin embargo, durante su alocución, no hizo referencia alguna a dicha exigencia.

El IMAS recibirá una aportación económica extraordinaria de nueve millones de euros procedentes del remanente presupuestario de 2025 para aumentar la capacidad económica de la entidad a la hora de hacer frente a la concesión de las ayudas. Para traspasar tal cantidad del sobrante del año pasado a las partidas del presente ejercicio, la institución insular ha tenido que elaborar una memoria justificativa, a la que ha tenido acceso este diario, en la que se añade y justifica la exigencia de tres años de residencia para optar a las prestaciones sociales.

Según se explica en uno de los párrafos, "las ayudas financiadas a través de esta aportación extraordinaria se destinarán exclusivamente a personas y unidades familiares que acrediten un mínimo de tres años de residencia continuada en Mallorca", sin detallar en ningún caso cómo deberán acreditar los tres años de residencia.

La institución insular justifica la exigencia de la residencia señalando que "este requisito garantiza que los recursos se destinen de forma prioritaria a la población arraigada al territorio y que sufra directamente las consecuencias de la situación económica derivada del conflicto bélico". "Esta aportación -los 9 millones- está orientada a reforzar los programas de ayuda social destinados a las familias vulnerables de los municipios de la isla de Mallorca, garantizando la cobertura y sostenibilidad ante el incremento de los costes de vida", se indica en el mismo.

Galmés, durante la segunda jornada del Debate de Política General del Consell, celebrado la semana pasada, explicó que el paquete de medidas contra la guerra, de nombre Pla Mallorca Protegeix, movilizaría 84 millones de euros para, además de ofrecer ayudas a las familias vulnerables, dar apoyo a los clubes y federaciones de la isla, a las cooperativas agrícolas y al sector artesanal y cultural, entre otros.

Se espera que este las medidas económicas contra la guerra, la mayoría de ellas de carácter inmediato y complementarias a las del Govern y el Gobierno de España, se apruebe con la máxima celeridad en el pleno de mañana, día 9 de abril.