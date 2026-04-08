Más de un centenar de centros educativos exigen tarifas justas del transporte escolar
El encarecimiento del transporte se repite cada año con la llegada de la temporada turística, asegura el GOB
La entidad y los colegios alertan que este aumento supone que, en ocasiones, sea más caro el transporte que la propia actividad
Los centros educativos de Baleares reclaman tarifas justas de transporte ante el aumento de precios. Más de cien centros de Mallorca, Menorca e Ibiza, así como diversas asociaciones y sindicatos, alertan de la problemática que lleva azotando varios años a la comunidad educativa.
El Grup Balear d'Ornitologia y Defensa de la Naturalesa (GOB) ha creado una iniciativa para pedir medidas urgentes por parte de las administraciones públicas, puesto que consideran que "las empresas de transportes priorizan servicios más rentables vinculados al turismo", encareciendo así las tarifas de las salidas educativas. Incluso, en ocasiones, "el precio del transporte es más alto que el de la propia actividad", advierten la entidad y los centros.
En este sentido, explica que esta problemática genera desigualdad, ya que muchas escuelas optan por "la reducción o eliminación de las salidas". De esta forma, la entidad considera que se discrimina a parte del alumnado, al convertir las actividades en "una cuestión condicionada por el nivel adquisitivo". En este sentido, tanto el GOB como los centros, recuerdan que estas salidas son "esenciales en el proceso educativo" porque permiten "conocer la relación entre sociedad y naturaleza".
Entre las medidas que solicita la comunidad educativa, destacan el establecimiento de una tarifa regulada con precios máximos asequibles, la garantía de una cuota mínima de autocares para el uso educativo en temporada alta, la creación de un calendario protegido para salidas escolares, así como el impulso de ayudas públicas para compensar los sobrecostes y la implementación de mecanismos de contratación pública centralizada.
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