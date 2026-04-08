Armengol no conocía a su ‘Cariño’

El Supremo ha redondeado el descrédito de la justicia al permitir que Francina Armengol y Ángel Víctor Torres testifiquen por carta en el ‘caso Ábalos’. La frivolidad de los magistrados se consuma como un sublime gesto de solidaridad, por si en alguna ocasión son ellos los solicitados.

En el escrito que Armengol firma, único rastro de la autoría del texto, la presidenta del Congreso se desliga por supuesto de la trama que auxilió. Sería más correcto indicar que la impuso a su Govern, ofreciendo contactos telefónicos a quienes se sientan en el banquillo.

Armengol desconoce a la presunta organización criminal, pero replicó con un «Súper» comprometido y comprometedor a Koldo García, que acababa de dirigirse a ella con un dominante «Cariño, te tendré informado de todo». El «todo» en cuestión era un segundo pelotazo de los acusados en Balears con pruebas PCR, confesado por Víctor de Aldama.

Un jurista dispone a buen seguro de excelentes argumentos para explicar que Armengol compareciera en persona ante la comisión de investigación del Senado, por no hablar del Congreso y el Parlament balear, en tanto que se le exime del trámite en un proceso penal de relevancia muy superior. Ante los senadores justificó el «Cariño» porque es «cariñosa», en el Supremo solo ha tenido que desembarazarse sin réplicas de su sospechosa relación.

En sus gestiones serviles con la trama, Armengol y Torres actuaban en representación de los ciudadanos de Balears y Canarias. Cuesta encontrar un manifiesto más ofensivo hacia el cargo que ostentaban. Por fortuna para ambos, el Supremo les ha concedido un privilegio medieval, y la declaración de la presidenta del Congreso equivale a «¿quién es el Ábalos del que me habla?»