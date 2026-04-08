Afedeco advierte del estancamiento del comercio y del cierre continuado de establecimientos históricos

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha advertido de la situación de estancamiento en la que se encuentra el sector y del cierre continuado de establecimientos históricos.

En una nota de prensa este miércoles la patronal ha subrayado que la Semana Santa se ha saldado con unas ventas prácticamente idénticas a las del año anterior, lo que refleja, a su entender, una "preocupante situación de estancamiento en un contexto de incremento sostenido de costes".

Esta estabilidad, han insistido, esconde una pérdida de rentabilidad, puesto que la inflación acumulada y el aumento de gastos estructurales, como la energía, los alquileres, los suministros y el personal, están reduciendo los márgenes de forma progresiva, situando al sector en una posición "cada vez más frágil".

El problema es "profundo y estructural"

"El comercio local no está participando en la misma medida del crecimiento turístico. El gasto existe, pero se está desplazando hacia otros segmentos", ha señalado la presidenta de Afedeco, Joana Manresa.

El inicio de la campaña ha estado marcada por factores coyunturales como la meteorología adversa y un calendario menos favorable, puesto que la Semana Santa ha caído a principios de abril.

Sin embargo, desde Afedeco han advertido de que el problema "es más profundo y estructural": el visitante consume, pero no necesariamente en el comercio de proximidad.

Este cambio en los hábitos de consumo, unido a la creciente orientación hacia experiencias frente a productos, está transformando el modelo comercial sin que exista una adaptación suficiente del entorno para sostener al pequeño y mediano comercio, han expuesto.

Establecimientos históricos

Por otro lado, la patronal ha señalado el cierre continuado de establecimientos históricos como "el indicador que más alarma genera en el sector". Según han alertado, no se trata de hechos aislados, es un proceso constante.

En los últimos meses han bajado la persiana negocios emblemáticos como Ca n'Angela o La Veneciana, símbolos del comercio tradicional que desaparecen sin que, han criticado, exista "una respuesta proporcional" por parte de las administraciones.

"Cada cierre no es solo una actividad económica que desaparece, es identidad, es vida en las calles, es memoria colectiva. Lo que estamos viendo es un proceso de sustitución progresiva del comercio tradicional", ha advertido Manresa.

Un entorno "cada vez más hostil"

Igualmente, la presidenta de la patronal ha apuntado que el comercio balear se enfrenta a un escenario complejo en el que confluyen múltiples factores como el incremento de costes, estancamiento de ventas, competencias en condiciones desiguales y falta de medidas "eficaces" de dinamización.

Para Manresa, el entorno es "cada vez más hostil" para el comercio de proximidad. "Si no se actúa, perderemos no solo tejido empresarial, sino también el carácter de nuestras ciudades", ha agregado.

Cautela

Por otra parte, Afedeco ha señalado que el sector afronta la temporada alta "con cautela", ya que en el contexto actual "no existen garantías" de que se produzca una mejora significativa.

La contención del gasto, la incertidumbre internacional y la evolución del modelo turístico generan dudas sobre el impacto real que tendrá la campaña en el comercio, han explicado.

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"La Semana Santa de 2026 no ha sido negativa, pero tampoco ha sido el punto de inflexión que el comercio necesita. Porque mientras los datos hablan de estabilidad, la realidad en la calle es otra: persianas que bajan, nombres históricos que desaparecen y una advertencia clara desde el sector: o se actúa con decisión, o el comercio local dejará de ser protagonista para convertirse en un recuerdo" ha concluido Manresa.