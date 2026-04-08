Adiós al calor en las aulas de Baleares: Educación invertirá 16 millones de euros en climatizar 12 centros

Los centros escolares de Baleares dirán 'adiós' al frío y al calor que padecen muchos meses del año. La Conselleria de Educación y Universidades, a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC), ha iniciado el proceso administrativo para mejorar el acondicionamiento térmico de 12 centros educativos de las islas. Esta actuación supone la licitación de la redacción de los proyectos técnicos, un paso previo para la posterior ejecución de unas obras cuyo presupuesto global estimado asciende a los 16,3 millones de euros.

Durante la presentación de estas medidas, el conseller Antoni Vera, acompañado por el secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer, ha subrayado que la administración continúa con su hoja de ruta: "Seguimos trabajando en el plan de climatización", ha afirmado, detallando que el Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) ha sacado a licitación una serie de proyectos para buscar "espacios más confortables". Según el conseller, esta intervención no se limita a soluciones superficiales, ya que "climatizar los centros educativos no significa poner un split de aire acondicionado, sino hacer la climatización acorde al medio ambiente".

Distribución de la inversión por islas

El contrato de redacción de proyectos, que cuenta con un presupuesto de 172.669 euros y un plazo de ejecución de dos meses, se ha dividido en cuatro lotes. En Mallorca, el primero incluye al IES Josep Maria Llompart, el IES Nou Llevant y el CEE Son Ferriol; el segundo abarca el IES Can Peu Blanc (Sa Pobla), el CEIP Molí d’en Xema (Manacor), el CEIP Gabriel Comas i Ribas (Esporles) y el IES Puig de Sa Font (Son Servera). El coste previsto de las obras es de 12,6 millones de euros.

En Menorca, se intervendrá en el IES Pasqual Calbó (Maó) y el CEIP Mestre Duran (Alaior) con una inversión en obras de 1,7 millones. Por su parte, en las Pitiusas se incluyen el IES Santa Maria (Eivissa), el IES Marc Ferrer (Formentera) y el CEIP Can Coix (Sant Antoni), con un presupuesto de 2 millones de euros.

Según ha explicado Vera, estos 12 centros forman parte de un primer análisis de un total de 19 realizado por la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears (FUEIB) y que los siete restantes no se han incluido en esta licitación "porque ya se encuentran en fase de reforma o ampliación y ya iremos incorporando el plan de climatización".

Un segundo estudio para 20 centros adicionales

De forma paralela, la Conselleria ha encargado un segundo estudio técnico, valorado en 96.412 euros, para analizar las necesidades climatológicas de otros 20 centros de las islas. Vera ha justificado esta metodología al señalar que "primero se tienen que evaluar los centros, porque cada uno es diferente, para saber cómo poder actuar para climatizarlo eficientemente".

Este nuevo análisis durará cinco meses e incluirá centros como el IES Sineu, el CEIP Aina Moll o el CEIP Júniper Serra en Mallorca, además de diversos centros en Menorca, Eivissa y Formentera. El objetivo es que -ha enfatizado- todas las nuevas construcciones y ampliaciones nazcan ya con la normativa actualizada, puesto que, según Vera, se han tenido que "modificar obras en marcha, en CEIP nuevos, que no incluían la climatización, y esto en pleno siglo XXI".

Actuaciones inmediatas

Mientras se tramitan estos proyectos, Educación mantiene otras líneas de intervención. El conseller ha destacado que en los últimos tres años se han invertido 12 millones de euros en sustitución de calderas, luminarias LED y carpinterías. Además de puntualizar que para este verano, se prevén actuaciones por valor de 4,1 millones de euros, destacando la reforma del CEIP s’Alzinar en Capdepera (2,2 millones) o la impermeabilización de cubiertas en el IES Ramon Llull y el CEPA Llevant.

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El conseller ha reconocido la complejidad de los plazos administrativos: "Sabemos que no es de un día para otro, las obras en muchos casos son lentas". No obstante, ha defendido la gestión actual asegurando que "no nos encontramos nada para comenzar proyectos" al llegar al Govern y que ahora, mediante la colaboración con la universidad, "podremos dejar un camino hecho" en materia de eficiencia energética.