Más de 17.000 instalaciones fotovoltaicas de Baleares realizarán 'una inspección' este año

Más de 17.000 instalaciones fotovoltaicas de las islas deberán pasar una revisión obligatoria durante este año para cumplir con la normativa vigente. Así lo ha recordado la Asociación de Empresas Instaladoras de Baleares (ASINEM), tras el reciente comunicado emitido por la Dirección General de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Govern balear.

En total, existen 17.479 instalaciones fotovoltaicas en el archipiélago que están sujetas a esta obligación. El objetivo de estas inspecciones es comprobar el estado de las instalaciones, garantizar su seguridad y asegurar que continúan funcionando correctamente con el paso del tiempo.

El presidente de ASINEM, Franco Mójer, ha valorado positivamente la iniciativa del Govern balear, ya que considera que “refuerza la difusión de la normativa y garantiza la seguridad de las instalaciones”.

Obligación de revisión cada tres años

La normativa establece que la persona titular de una instalación fotovoltaica debe encargar una revisión a un técnico titulado con una periodicidad máxima de tres años. Además, el propietario debe conservar el informe técnico resultante de la inspección y remitir una copia a la administración competente. Este documento también deberá presentarse en caso de que sea requerido durante labores de inspección o supervisión.

En cuanto al profesional encargado de la revisión, la normativa del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece que debe tratarse de un técnico titulado para elaborar la documentación técnica correspondiente. En instalaciones con una potencia de hasta 10 kW, la inspección puede realizarla un instalador habilitado. Sin embargo, cuando la potencia instalada supera esa cifra, la revisión debe llevarla a cabo un ingeniero o ingeniera.

Desde ASINEM también subrayan la importancia de la concienciación ciudadana en materia de seguridad, especialmente en un momento en el que el autoconsumo solar sigue creciendo en las islas. Por ello, la asociación anima a los propietarios de instalaciones fotovoltaicas a asumir “un papel activo en el cumplimiento de esta obligación para garantizar el buen estado de sus sistemas”, según afirma Mojer.

Además, la entidad ha informado de que la correduría responsable de su seguro colectivo “establecerá controles en los siniestros relacionados con instalaciones fotovoltaicas para comprobar que estas revisiones se han realizado correctamente”, según ha explicado Francisco Sánchez, CEO de CSM Correduría de Seguros de Madrid.