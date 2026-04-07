Un secuenciador genético para detectar enfermedades raras

El hospital Son Espases ha incorporado un secuenciador de genoma de última generación, un equipo que permitirá avanzar en el diagnóstico de enfermedades raras y en el seguimiento de tratamientos contra el cáncer en Balears.

Según han explicado desde el Ib-Salut, el dispositivo, que ha supuesto una inversión de unos 900.000 euros, se instalará en la Unidad de Genética y Genómica de Balears (GENIB) y permitirá analizar el ADN completo de los pacientes, una técnica que hasta ahora no se utilizaba de forma habitual en la sanidad pública del archipiélago.

Este tipo de tecnología permite leer el genoma completo (es decir, toda la información genética de una persona) y detectar alteraciones que antes podían pasar desapercibidas. En el caso de las enfermedades raras, en las que el diagnóstico suele retrasarse durante años, puede ayudar a identificar antes el origen del problema y orientar mejor el tratamiento.

En oncología, el equipo permitirá aplicar técnicas como la biopsia líquida, que consiste en analizar sangre para detectar fragmentos de ADN tumoral. Esto facilita comprobar si un tratamiento está funcionando o si es necesario modificarlo, sin recurrir a pruebas más invasivas.

También tendrá aplicación en pediatría. En recién nacidos con sospecha de enfermedad genética, el análisis podrá realizarse en unos diez días, lo que puede acelerar la toma de decisiones médicas en fases muy tempranas.

Según han informado desde el Ib-Salut, la incorporación de este secuenciador permitirá mejorar la precisión de los diagnósticos y ajustar los tratamientos en función de cada paciente. No obstante, su impacto real dependerá de cómo se integre en la práctica clínica y del volumen de casos en los que pueda aplicarse.

La inversión total, de más de 907.000 euros, incluye la adquisición del equipo, su instalación y puesta en marcha.

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Con este paso, Son Espases refuerza la incorporación de tecnología genética avanzada en el sistema sanitario público, en un contexto en el que este tipo de herramientas gana peso en el abordaje de enfermedades complejas.