La restauración balear cierra una buena Semana Santa tras un inicio con mal tiempo y confía en mantener el consumo hasta verano

La actividad de la restauración durante la Semana Santa ha estado marcada por un inicio condicionado por el mal tiempo y una recuperación significativa del consumo en el tramo final de las fiestas.

Es el balance que hace la asociación Restauración Mallorca CAEB, que confía en evitar el descenso habitual tras la Semana Santa y mantener una evolución sostenida de la actividad hasta el inicio de la temporada alta.

Según ha señalado la patronal en una nota de prensa este martes, los primeros días de la semana estuvieron afectados por el viento y las bajas temperaturas, lo que impactó especialmente en la actividad de terrazas.

La mejora del tiempo a partir del viernes permitió reactivar la demanda, con un comportamiento positivo durante el fin de semana y el lunes de Pascua tanto en cliente local como turístico.

"A inicio de la semana seguimos sufriendo las inclemencias del tiempo, con muchísimo viento y mucho frío, lo cual perjudicó notablemente a las terrazas", ha explicado el presidente de Restauración CAEB, Juan Miguel Ferrer, quien ha agregado que después el tiempo mejoró y dejó "un fin de semana muy corto pero muy intenso".

Desde la patronal han indicado que ahora el sector centra su atención en la evolución de la demanda durante las próximas semanas y confía en evitar el descenso habitual tras Semana Santa y mantener una actividad sostenida durante el mes de abril que permita enlazar con el inicio de la temporada alta.

Para Restauración Mallorca CAEB, lograr que el mes de abril registre una actividad "lineal o lineal ascendente para empalmar con mayo y junio" representaría "una gran noticia para la restauración".

"La clave es si, debido también a cuestiones geopolíticas en otros destinos, podremos mantener la línea de trabajo para evitar el bajón después de Semana Santa", ha sostenido el presidente de la patronal.

En este sentido, ha advertido que una caída de la actividad tras las fiestas "tendría un impacto directo en la rentabilidad de los establecimientos", especialmente tras el esfuerzo realizado en aperturas y contratación de personal en las semanas previas. Este es un escenario que, para Ferrer, "daña muchísimo las cuentas de resultados".

Por otro lado, según la pontral, la principal preocupación del sector se sitúa en la evolución de los costes. A su entender, la contención del precio de las materias primas es "el principal desafío de la temporada", en un contexto en el que los empresarios "priorizan no trasladar estos incrementos al consumidor final".

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El objetivo, ha asegurado el presidente, es "mantener una política de contención de precios que permita sostener la demanda sin comprometer la viabilidad de los negocios", definiendo este compromiso como "el gran desafío" del sector para este 2026.