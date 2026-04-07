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Las reservas de los embalses de Gorg Blau y Cúber crecen antes de los meses más cálidos del año

La situación mejora respecto la semana pasada y superan el 70% de capacidad

Archivo - Embalse es Gorg Blau en la Serra de Tramuntana, Mallorca

Archivo - Embalse es Gorg Blau en la Serra de Tramuntana, Mallorca / EMAYA - Archivo

César Mateu

Palma

Las reservas de los embalses de Cúber y Gorg Blau crecen tras la Semana Santa. Los dos pantanos mejoran sus registros respecto a semanas anteriores y consiguen sobrepasar el 70% de capacidad. A final de semana, se prevén lluvias en Mallorca y los datos podrían seguir creciendo.

La tendencia de los embalses es buena antes de que comienzan los meses más calurosos del año en Mallorca. En las últimas semanas, se ha ido llenando poco a poco cada vez más hasta que en los últimos siete días han sufrido un aumento de casi un 3%.

La semana anterior mejoraron un 0'17%, mientras que según la última actualización de Emaya proporcionada este martes, han pasado de un 67'88 a un 70'72%.

Cúber y Gorg Blau, tendencias diferentes

Aunque los dos embalses hayan mejorado, el de Gorg Blau, que tiene una mayor capacidad, es el que presenta un mejor registro. Hace tres semanas contaba con un 66'14%, hace dos su situación era de un 66'47%, la semana anterior presentaba un 67'83%, mientras que según los datos de este martes consiguen un 72'19%.

El caso contrario es el de Cúber. Se ha mantenido estable en las últimas semanas y ha repuntado levemente esta semana con un 68'39%.

Precipitaciones en Escorca

El jueves 2 de abril fue el día de la semana que hubo una mayor precipitación en las estaciones de la isla. El municipio que acumuló más agua fue Escorca en la estación de Son Torrella (41'2 mm), seguida de Lluc (26'2mm).

Mejoran respecto a final de año

La situación a final del año pasado fue peor. Los embalses no llegaban al 30% de la capacidad, en cambio las precipitaciones de los últimos meses han disparado las reservas, que presentan un buen registro.

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