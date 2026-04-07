Renta 2025 en Baleares: estas son las 24 deducciones autonómicas que pueden hacerte pagar menos en la declaración

La campaña de la declaración de la renta 2025 empieza este miércoles con una pregunta clave para miles de contribuyentes de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera: qué deducciones autonómicas se pueden aplicar en Baleares para pagar menos a Hacienda.

La respuesta es clara: este año hay 24 deducciones autonómicas en las islas y, además, la campaña llega con novedades importantes. Entre ellas, una nueva deducción para compensar gastos de viviendas okupadas ilegalmente, más ventajas fiscales para los autónomos y un aumento de los límites para determinadas familias.

El Govern balear defiende que estas medidas buscan aliviar la carga fiscal de las rentas medias y bajas, y recuerda que en la campaña anterior 111.418 contribuyentes de Baleares lograron ahorrarse 39,18 millones de euros gracias a las deducciones autonómicas.

La gran novedad: deducción por viviendas ocupadas ilegalmente

Una de las medidas que más llama la atención en esta campaña de la renta en Baleares es la nueva deducción para propietarios de inmuebles ocupados ilegalmente o afectados por una suspensión del desahucio por vulnerabilidad económica del arrendatario.

Esta ayuda permitirá deducirse hasta el 40% de los gastos, con un máximo de 500 euros. En ese cálculo pueden incluirse pagos como el IBI, los recibos de agua, luz, gas o telecomunicaciones, así como gastos judiciales relacionados con la recuperación del inmueble.

Los autónomos ganan terreno

Otra de las novedades destacadas afecta a los autónomos, que pasan a equipararse a las familias numerosas y monoparentales en varias deducciones.

En concreto, podrán beneficiarse en mejores condiciones de las deducciones por compra de libros de texto, por gastos de conciliación de hijos o menores acogidos de hasta 6 años y por alquiler de la vivienda habitual.

Además, esta equiparación les permitirá acceder a un incremento del límite máximo de renta del 20%, lo que facilita que más trabajadores por cuenta propia puedan acogerse a estas ventajas fiscales.

Más alivio para las familias numerosas especiales

La tercera novedad fiscal de esta campaña afecta a las familias numerosas de categoría especial. En estos casos, el incremento del límite máximo de renta sube del 20% al 30%, una mejora pensada para hogares con una carga económica especialmente elevada.

Renta 2025 / Getty Images

Las deducciones que más se notan en el bolsillo

Aunque cada contribuyente debe revisar su caso concreto, hay deducciones que en Baleares llevan tiempo marcando la diferencia y que vuelven a ser protagonistas.

Una de las más importantes es la del alquiler de la vivienda habitual, especialmente para determinados colectivos. En la campaña anterior la aplicaron 21.044 contribuyentes, con un ahorro conjunto de 11,7 millones de euros.

También destaca la deducción por adquisición de libros de texto, que benefició a 37.624 personas y supuso un ahorro de 5,9 millones de euros.

Ocho deducciones nuevas en la legislatura

El Govern balear subraya que a lo largo de la legislatura ha creado 8 nuevas deducciones autonómicas, lo que supone un tercio del total actual.

Entre ellas están las deducciones por nacimiento, adopción, gastos de personas mayores de 65 años, fomento del autoempleo, ocupación de plazas de difícil y muy difícil cobertura, alquiler de vivienda permanente por parte del arrendador, gastos derivados de la ELA y la nueva deducción por inmuebles okupados ilegalmente.

Deducciones mejoradas

Además de crear nuevas ayudas, el Ejecutivo autonómico también ha retocado varias deducciones para ampliar su alcance entre las rentas medias y bajas.

Las mejoras se han aplicado a las deducciones por alquiler de vivienda habitual, libros de texto, gastos de conciliación, estudios superiores fuera de la isla de residencia y el aumento del coste de las hipotecas variables.

Más beneficiarios y más ahorro

Los datos de la última campaña reflejan el peso creciente de estas ventajas fiscales en Baleares. En la declaración correspondiente al ejercicio 2024, un total de 111.418 contribuyentes se beneficiaron de alguna deducción autonómica, lo que supone 47.005 más que en la campaña del ejercicio 2022.

El ahorro total alcanzó los 39,18 millones de euros, mientras que el ahorro medio por contribuyente fue de 352 euros.

Viviendas vacías al alquiler y ayudas al autoempleo

Entre las deducciones creadas en esta legislatura, el Govern destaca que la destinada a arrendadores de inmuebles destinados a vivienda habitual ayudó a sacar al mercado del alquiler 501 viviendas vacías.

También pone el foco en la deducción para el fomento del autoempleo, gracias a la cual 750 nuevos autónomos se dedujeron 1.000 euros cada uno.

A ello se suma el impacto de la deducción para trabajadores en plazas de difícil o muy difícil cobertura, además de policías nacionales y guardias civiles, que permitió a 2.747 personas ahorrar 2,24 millones de euros en gastos de vivienda o transporte interinsular.

Revisar el borrador puede marcar la diferencia

Desde el Govern insisten en un consejo que se repite cada año, pero que en esta campaña cobra aún más importancia: revisar bien el borrador de la renta.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido que la reforma fiscal del Ejecutivo autonómico ha permitido ampliar el número de deducciones, de beneficiarios y de ahorro, y ha recordado que comprobar el borrador puede ser clave para no dejarse ventajas fiscales sin aplicar.

Dónde consultar las deducciones de la renta en Baleares

Los contribuyentes pueden consultar toda la información sobre la campaña y las deducciones autonómicas en la web de la Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) y en la de la Agencia Tributaria, además de a través de sus respectivos teléfonos de atención (www.atib.es o teléfono 971 717 000).