Mallorca presume de primavera mientras media España mira al cielo: así viene el tiempo esta semana
La isla disfrutará de una semana casi veraniega, con temperaturas que, en alguno casos, rozarán los 29 grados
Mallorca se desmarca esta semana del mal tiempo que afectará a buena parte de la Península y se prepara para varios días de ambiente casi veraniego. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en la isla cielos poco nubosos, ascenso de las temperaturas y máximas por encima de los 25 grados, frente a las lluvias y tormentas que marcarán el panorama en gran parte del país durante los próximos días.
Este martes, la entrada de una vaguada, asociada a una masa de aire frío, dejará en la mitad occidental de la Península cielos muy nubosos, precipitaciones, chubascos tormentosos, posibilidad de granizo y hasta rachas muy fuertes de viento en algunas zonas. En Mallorca , sin embargo, el panorama será mucho más amable: cielo poco nuboso y algunos intervalos de nubes altas a partir de la noche, con temperaturas en ascenso y viento flojo de componente este.
Las temperaturas se mantendrán en valores mucho más altos de los esperados en esta época del año, con máximas que pueden alcanzar los 28 grados en algunos puntos de la isla, según la previsión de la Aemet.
Más calma en la isla, más lluvias en la Península
El miércoles seguirá la misma línea. Mientras la formación de una baja fría aislada al suroeste de la Península complicará aún más el tiempo en muchas comunidades, con cielos muy cubiertos y precipitaciones especialmente en el oeste peninsular, Mallorca seguirá esquivando el temporal, con un ambiente estable y puramente primaveral.
El pronóstico de la Aemet apunta a intervalos de nubes medias y altas durante la mañana, tendiendo por la tarde a cielo poco nuboso.
Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, con el mercurio rozando los 29 grados.
El viento soplará flojo de componente este junto a brisas costeras.
Estabilidad
La segunda mitad de la semana apenas alterará ese patrón en Mallorca. El jueves se esperan intervalos de nubes altas, tendiendo a partir de la tarde a cielo poco nuboso, con temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable.
Ya el viernes, la previsión apunta a cielo poco nuboso, con temperaturas en ligero descenso y viento flojo variable, aumentando por la tarde a nordeste moderado. Aun así, el ambiente seguirá siendo muy agradable y lejos del mal tiempo que seguirá afectando a otras zonas del país.
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