Mallorca llega a la temporada turística con plena ocupación: el paro se sitúa en mínimos históricos

Mallorca llega al inicio de la temporada turística en una situación de plena ocupación y con el paro en mínimos históricos para un mes de marzo. La isla registra 22.235 personas desempleadas, tras una caída respecto al mismo mes del año pasado (-8,3%) y en comparación con febrero (-2,8%), según los datos del Observatori del Treball. El descenso confirma la aceleración del mercado laboral y sitúa a la isla en un escenario de fuerte tensión por la elevada absorción de trabajadores.

El impulso del empleo se explica, sobre todo, por el comportamiento de la contratación. Mallorca registra en marzo 26.309 contratos, lo que supone un incremento de 8.439 en un solo mes (+47,2%), uno de los aumentos más intensos del inicio de año. En términos interanuales, se firman 2.588 contratos más que hace un año (+10,9%), lo que consolida un arranque de ejercicio especialmente dinámico. La contratación crece de forma generalizada, pero con especial intensidad entre las mujeres, que registran un aumento mensual del 51,8%, y entre los menores de 25 años, con un incremento del 45,4%. También destaca el aumento de la contratación entre trabajadores extranjeros no comunitarios, que sube un 46% en el último mes y un 25,5% en comparación con el año anterior.

Peso sector servicios

La estructura de la contratación refleja con claridad el peso del sector servicios en la economía mallorquina. De los 26.309 contratos firmados, 22.521 corresponden al sector servicios, con especial protagonismo de la hostelería, que suma 8.292 contratos, y del comercio, con 3.698. El resto de servicios concentra más de 10.500 contratos, mientras que la construcción (2.558) y la industria (1.056) mantienen un peso muy inferior. La agricultura continúa siendo residual. Este reparto confirma que el crecimiento del empleo en la isla sigue dependiendo de forma directa del turismo.

El dinamismo del mercado laboral también se refleja en la caída de los demandantes de empleo. En Mallorca se contabilizan 64.184 personas, lo que supone una reducción de 9.274 en el último año (-12,6%). En términos mensuales, el descenso es aún más acusado, con una caída del 25,8% respecto a febrero. Este indicador, que incluye tanto a personas desempleadas como a trabajadores que buscan mejorar su empleo o a fijos discontinuos en periodos de inactividad, confirma que la economía está absorbiendo trabajadores a un ritmo cada vez más elevado.

La reducción del paro afecta a todos los colectivos. El desempleo cae tanto entre hombres (-12,8%) como entre mujeres (-13,0%), y lo hace con más intensidad entre los mayores de 25 años (-13,7%). También desciende entre los trabajadores extranjeros, aunque con menor intensidad. En términos sectoriales, el paro se concentra principalmente en los servicios, con más de 16.000 personas, lo que vuelve a poner de manifiesto la dependencia estructural de este ámbito.

La consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, enmarca estos datos en un cambio de fondo. "Estamos ante datos absolutamente históricos para un mes de marzo, con récords de ocupación y una bajada muy importante del paro", afirma. Cabrer sostiene que la evolución de los primeros meses del año confirma la consolidación de un nuevo patrón: "La desestacionalización ya es una realidad. Los tres primeros meses del año son históricos y demuestran que tenemos trabajo durante todo el año". En este sentido, subraya que el crecimiento del empleo ya no se basa únicamente en los llamamientos de temporada: "Ya no hablamos solo de fijos discontinuos. Estamos creando nueva ocupación y el 72% de los contratos son indefinidos".

El Govern también destaca la mejora de las condiciones laborales. Baleares es la comunidad donde más crecen los salarios vía negociación colectiva, con un aumento del 5,6%, frente al 3,5% de media nacional. "Tenemos un mercado de trabajo estable y empleo estable", señala Cabrer. El inicio de la temporada se produce en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, aunque por el momento sin impacto visible en el empleo en la isla. "Estamos en un momento de incertidumbre, pero Baleares muestra un mercado y un empleo estables", afirma la consellera, que confía en una evolución positiva de la campaña turística. "Con estos datos, todo indica que la temporada podría ser incluso mejor que la anterior", añade.

La fotografía que dejan los datos de marzo es clara: Mallorca entra en la temporada turística con el mercado laboral prácticamente activado. La combinación de paro en mínimos, contratación al alza y caída de demandantes confirma un inicio de campaña adelantado y una economía que ya funciona a pleno rendimiento antes del verano. El reto será comprobar si este nivel de actividad logra sostenerse más allá de los meses de mayor intensidad.