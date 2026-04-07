Pedro Sánchez recomienda en TikTok al grupo mallorquín Cora Yako: "Pensábamos que era Inteligencia Artificial"

"Espero que estéis disfrutando la Semana Santa y aquí van mis recomendaciones. Sobre música, pues está este disco que se llama Mil Pequeños Cortes de un grupo Cora Yako, y hay una canción, la primera, que se llama Pesadillas, que me encanta", así comienza la recomendación semanal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acostumbra cada domingo a sugerir piezas musicales y literarias a sus seguidores de redes sociales.

En esta ocasión se ha centrado en Cora Yako, un grupo musical cuyos vocalistas son mallorquines; Luis de Oleza y Carlos Sannacheribbo. De hecho, en entrevistas previas, el grupo reconoce que la idea se originó en su isla natal y posteriormente se concretó en Madrid, ciudad en la que residen.

Cora Yako destaca por su sonido ochentero-noventero y la estética indie. Su último álbum, el que recomienda el presidente, se estrenó en febrero y ya cuenta con miles de reproducciones. Además, comenzó a finales de marzo una gira por España y tras el 'sold out' en Madrid, visitará Mallorca el 24 de abril en el Mobofest.

Reacciones

Las recomendaciones del presidente del Gobierno no dejan indiferente a sus espectadores, que han reaccionado con entusiasmo a la mención del grupo. "Cora Yako di que si Pedro, tu entiendes", "Cora Yako en las recomendaciones musicales de Pedro Sánchez, shock", comentan en la publicación los seguidores de los artitas. Otros ironizan con el título de la canción: Pesadillas tenemos contigo.

Los protagonistas también han reaccionado a la mención del presidente en Radio Nacional Illes Balears: "con bastante incredulidad, la mayoría se pensaban que era inteligencia artificial, sobre todos nuestro padres, que no se lo creen". Aún sorprendidos, agradecen el gesto: "Se nos ocurren pocos altavoces más potentes, así que bienvenido"