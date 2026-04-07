El Banco de Sangre solicita donación urgente tras el descenso de las reservas en Semana Santa
La entidad habilita puntos de donación entre el 7 y el 12 de abril para facilitar la colaboración ciudadana
Se requiere sangre de todos los grupos, pero hay mayor necesidad del grupo A positivo
El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares hace un llamamiento urgente a la solidaridad de la ciudadanía para la donación de sangre, tras el "preocupante" descenso de las reservas en Semana Santa.
La entidad señala que todos los grupos sanguíneos se encuentran en niveles bajos, pero la situación más crítica es la del grupo A positivo (A+).
El descenso en estas fechas suele producirse anualmente debido al cambio de rutinas y al aumento de desplazamientos. Por ello, el Banco de Sangre solicita la ayuda de la ciudadanía para recuperar los niveles óptimos de reservas. Aunque la actividad hospitalaria continúa con normalidad, la demanda de sangre no se detiene, por lo que es imprenscindible mantener un ritmo constante de donaciones.
Además, el Banco ha instaurado diversos puntos de donación en todas las islas para facilitar la participación. Estos estarán disponibles del 7 al 12 de abril y aunque se atenderá sin cita previa, recomienda reservarla a través de la web.
Asimismo, recuerda que pueden donar sangre las personas sanas de entre 18 y 65 años, que pesen más de 50 kilos, así cómo no acudir en ayunas y llevar un documento identificativo.
Puntos de donación
Martes, 7 de abril
- Andratx: 16:30 a 21:00 h
- Ciutadella: 17:30 a 21:00 h
- Inca (aféresis): 16:30 a 20:30 h
- Santa Maria: 16:30 a 21:00 h
- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h
Miércoles, 8 de abril
- Hospital Son Espases: 08:30 a 14:30 h
- Sant Llorenç des Cardassar: 17:00 a 21:00 h
- Santa Eulària (Ibiza): 16:15 a 20:15 h
- Santa Margalida: 17:00 a 21:00 h
- Palma Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h
Jueves, 9 de abril
- Alaior: 17:30 a 21:00 h
- Eivissa: 08:30 a 14:00 h
- Llubí: 16:30 a 21:00 h
- Manacor (aféresis): 16:30 a 20:30 h
- Alqueria Blanca (Santanyí): 17:00 a 21:00 h
- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h
Viernes, 10 de abril
- Felanitx: 16:30 a 21:00 h
- Manacor: 16:30 a 21:00 h
- Sa Pobla: 17:00 a 21:00 h
- Palma. Banco de Sangre: 8:00 a 20:30 h
Sábado, 11 de abril
- Marratxí (Mallorca Fashion Outlet): 10:00 a 14:30 h
- Palma. Banco de Sangre: 9:00 a 13:30 h
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