Armengol niega vínculos con la trama de Koldo y Ábalos: "Nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario"

La expresidenta del Govern balear y actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha negado cualquier implicación en la contratación de material sanitario con la empresa Soluciones de Gestión durante la pandemia, en el marco del juicio que investiga las adjudicaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama. El proceso judicial ha arrancado esta mañana con la lectura de las declaraciones por escrito de varios expresidentes autonómicos, entre ellos Armengol y el exjefe del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, quienes han coincidido en desmarcarse de los contratos suscritos con dicha empresa.

Armengol ha insistido en que desconocía los expedientes administrativos durante la emergencia sanitaria. "Resulta imprescindible contextualizar mínimamente la situación", señala, recordando sus comparecencias en distintas comisiones de investigación.

En este sentido, afirma de forma tajante: "Como Presidenta del Govern, y más en aquellos momentos en los que todo giraba en torno a la emergencia desatada por la pandemia de la COVID-19, desconocía la tramitación de cualquier expediente administrativo". Y añade: "La Presidencia del Govern no realiza contrataciones ni transmite indicaciones sobre a quién se debe contratar".

Según explica, tuvo conocimiento del expediente investigado únicamente cuando trascendió públicamente: lo conoció "cuando salió a la luz pública, en los medios de comunicación". Las decisiones, subraya, correspondían a los órganos técnicos del IB-Salut, que actuaban "bajo criterios técnicos y legales reglados".

Dificultades en la compra

La actual presidenta del Congreso contextualiza las compras en el escenario de colapso global de suministros. Recuerda que Baleares sufría "dificultades adicionales de suministro" por su condición insular y que se aprobó un marco legal de emergencia "acelerando la tramitación y el pago con el fin de disponer lo antes posible del material sanitario".

En ese contexto, añade, aparecieron "intermediarios y empresas de todo tipo", en un momento en que China concentraba la producción y "la demanda existente desbordaba con mucho los cauces habituales de suministro que se encontraban completamente bloqueados".

Armengol se refiere también al papel de Koldo García, quien, según su declaración, contactó con la administración autonómica ofreciendo una operación de compra. Sobre esos contactos, asegura: "No recuerdo todas las comunicaciones que se produjeron en aquellos momentos, que sistemáticamente reconducíamos a las personas responsables del Servicio de Salud". Y añade: "No lo recuerdo, ni tengo constancia alguna de ello", en relación con posibles mensajes de WhatsApp. En cualquier caso, sostiene: "Confirmo, pues, que nunca he hablado con el Sr. García ni con ninguna otra persona sobre expedientes de compra con empresa alguna".

La expresidenta balear también descarta la intervención del exministro José Luis Ábalos. "Nunca mantuve conversación alguna sobre ninguna contratación de material sanitario", afirma, precisando que sus contactos con él se limitaron "al cierre de puertos y aeropuertos".

En la misma línea, niega cualquier relación con el comisionista: "Nunca participé de conversación alguna con el referido señor Aldama sobre la contratación objeto de juicio, ni de ninguna otra". Y recalca: "Mientras he sido Presidenta de las Illes Balears nunca he contactado con empresas para encargar o tramitar contrataciones públicas".

"Ningún tipo de orden o presión"

Armengol sostiene además que no recibió instrucciones políticas ni presiones: nunca recibió "ningún tipo de orden o presión para efectuar compra o contrato alguno", ni tuvo conocimiento de que otros cargos las hubieran recibido. Según su versión, "todas las propuestas de suministro se canalizaron de igual modo y fueron valoradas por el personal técnico competente".

Por último, apunta que el propio servicio de salud rechazó una segunda oferta de Soluciones de Gestión en mayo de 2020: "En aplicación de los mismos criterios, el servicio de salud decidió rechazarla". El juicio continúa ahora con el análisis de las adjudicaciones realizadas en los meses más críticos de la pandemia, bajo un contexto de urgencia, escasez y presión sobre los sistemas sanitarios.