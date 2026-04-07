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Más de 600 cheques formación activan 36 cursos para sectores con alta demanda en Baleares

Un total de 386 personas, tanto desempleadas como empleadas, se formarían gracias a los cheques emitidos por el SOIB

10/05/2023 Un repartidor con una carretilla, a 10 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España).

10/05/2023 Un repartidor con una carretilla, a 10 de mayo de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

Enrique Casanova

Palma

El Servicio de Empleo de las Illes Balears (SOIB) ha emitido 605 cheques formación durante el primer trimestre de 2026. Esta iniciativa ha permitido llevar a cabo 36 cursos formativos de varios de los sectores más demandados en las islas durante estos meses.

Para ello, el programa pretende formar a 386 personas, ya sean trabajadores desempleados u ocupados, centrándose en los ámbitos de mantenimiento y construcción. Asimismo, los cheques subvencionan formación presencial en otras especialidades, como la fontanería, la electricidad, la climatización, la eficiencia energética y la prevención de riesgos laborales. Para esta iniciativa, el SOIB ha contado con un valor económico global de más de 162 millones de euros.

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Esta actividad tiene el objetivo de conectar la formación con las oportunidades de empleo, además de dar la opción a las personas beneficiarias elegir los itinerarios y sectores más adaptados a su perfil. La idea es ofrecer una formación más especializada y mejorar la empleabilidad en las islas. De hecho, el SOIB ya trabaja en una nueva convocatoria para los próximos meses, con la intención de incluir otros sectores económicos, como el calzado, la madera y la mecánica.

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